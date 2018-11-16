Северная Корея испытала новое неизвестное оружие

Лидер КНДР Ким Чен Ын проконтролировал испытание недавно разработанного оружия. Об этом сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на Центральное телевидение Северной Кореи, пишет Lenta.

«Новейшее оружие, которое в течение долгого времени разрабатывалось под лидерством динамичного руководства нашей партии, несет в себе смысл полного обеспечения безопасности нашей территории и значительного повышения боевой мощи нашего народа», — сообщили на телевидении.

Испытания «ультрасовременного» оружия, которое разрабатывалось в течение долгого времени, проходили на полигоне Национального института обороны. Испытания прошли успешно. О каком именно оружии идет речь, не уточняется.

Недавно американский Центр стратегических и международных исследований сообщил, что в Северной Корее были обнаружены 13 тайных ракетных баз, они расположены в отдаленных горных районах.