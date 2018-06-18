Американская разведка насчитала в КНДР более трех тысяч ядерных и ракетных объектов

КНДР располагает более чем тремя тысячами объектов, которые имеют отношение к ее ракетно-ядерной программе, сообщает ТАСС.
"Первые секретные ядерные разработки в Северной Корее были зафиксированы разведкой США в 1982 году. На протяжении прошедших с тех пор 36 лет список ядерных объектов КНДР постоянно пополнялся", — отмечает агентство.
Проведение инспекций этих объектов будет представлять "серьезный вызов" для международного сообщества, отмечают источники агентства.
12 июня в Сингапуре во время встречи президент США Дональда Трампа и лидер КНДР Ким Чен Ына подписали документ, в котором Пхеньян высказался за проведение полной денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона, пишет bfm.ru. Тогда же Трамп обещал приостановить совместные с Южной Кореей военные учения, на чем в течение многих лет настаивал Пхеньян.
В мае Южнокорейское агентство "Ёнхап" сообщило о взрыве ядерного полигона Пхунгери.
На полигоне взорвали три испытательные шахты. Помимо этого, военные уничтожили наземные пункт наблюдения, здания охраны и различные обслуживающие объекты.
Взрыв полигона не вызвал утечку радиации в окружающую среду, пишет Lenta.ru.
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