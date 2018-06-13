Лидер КНДР пришел на встречу с американским президентом в ботинках на скрытой платформе

Ким Чен Ын ниже Трампа примерно на 20 сантиметров. Но когда два лидера стояли рядом, разница в росте была не такой существенной.

Высота каблуков у обуви, в которой северокорейский лидер встречался с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином 27 апреля, была ниже, чем у той, которую он выбрал для встречи с Трампом. Южнокорейский лидер выше Ким Чен Ына лишь на два сантиметра, пишет bfm.ru.

Первый в истории саммит лидеров США и КНДР состоялся 12 июня в Сингапуре.