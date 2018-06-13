Лидер КНДР пришел на встречу с американским президентом в ботинках на скрытой платформе

Лидер КНДР Ким Чен Ын, скорее всего, пришел на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре "на каблуках". По данным южнокорейских СМИ, северокорейский лидер надел обувь со скрытой платформой, чтобы нивелировать большую разницу в росте с американским президентом, сообщает РИА Новости.
Ким Чен Ын ниже Трампа примерно на 20 сантиметров. Но когда два лидера стояли рядом, разница в росте была не такой существенной.
Высота каблуков у обуви, в которой северокорейский лидер встречался с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином 27 апреля, была ниже, чем у той, которую он выбрал для встречи с Трампом. Южнокорейский лидер выше Ким Чен Ына лишь на два сантиметра, пишет bfm.ru.
Первый в истории саммит лидеров США и КНДР состоялся 12 июня в Сингапуре.
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