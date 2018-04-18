Перед переговорами глав США и КНДР состоялась секретная встреча директора ЦРУ и Ким Чен Ын

Г-н Помпео приезжал в КНДР на католические пасхальные каникулы — вскоре после того, как Трамп выдвинул его кандидатуру на пост госсекретаря. Уже после визита северокорейские власти впервые официально подтвердили, что готовы вести переговоры о свертывании своей ядерной программы.

Подготовка прямых переговоров

Поездка стала частью подготовки прямых переговоров Трампа и Ким Чен Ына. Газета отмечает, что данная поездка позволила провести первую "встречу на самом высоком уровне между двумя странами с 2000 года", то есть с момента переговоров госсекретаря Мадлен Олбрайт и северокорейского лидера Ким Чен Ира.

Белый дом и правительство КНДР отказались комментировать информацию о встрече Помпео с Ким Чен Ыном.

Главный куратор встречи

Ранее Трамп планировал встретиться с Ким Чен Ыном до конца мая. Президент США заявил, что рассматривает пять возможных мест для встречи с лидером КНДР. Трамп сказал, что встреча может состояться в начале июня, "если дела пойдут хорошо", но может и не состояться вообще. Американский президент также отметил, что идут контакты с представителями КНДР по подготовке встречи глав двух государств.

В марте СМИ сообщали, что ЦРУ стало главным куратором встречи Ким Чен Ына и Трампа. Ранее Белый дом опроверг личную беседу лидеров США и КНДР, пишет Газета.Ru.

"Обмен" ядерными кнопками

История заочных отношения Дональда Трампа и Ким Чен Ына очень эмоциональна, пишут "Ведомости". Во время своего новогоднего обращения-2018 к жителям Северной Кореи Ким Чен Ын рассказал, что на его рабочем столе есть специальная "ядерная кнопка".

"Я не угрожаю, но хочу, чтобы вы понимали, что ядерная кнопка установлена на моем рабочем столе", заявил лидер КНДР.

Дональд Трамп в ответ написал: "Кто-нибудь из его истощенного и голодного режима, пожалуйста, сообщите ему, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она намного больше и мощней, чем его, и моя кнопка работает!". До этого Трамп называл Ким Чен Ына "маленьким ракетным человеком" и "сумасшедшим", а тот президента США — "политическим еретиком", "хулиганом и нарушителем порядка", а также "изгоем и гангстером".

Перелом

Перелом в тональности наметился в ноябре 2017 года.

"Почему бы Ким Чен Ыну не перестать оскорблять меня, называя "старым", ведь я никогда не называл его "коротким и толстым"? Ну, я ведь так стараюсь быть его другом — и, возможно, когда-нибудь это случится!" — написал тогда Трамп.

А уже в январском интервью WSJ американский президент заявил: "У меня, возможно, очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном. Я завожу отношения с людьми. Думаю, вы удивлены этому".

6 января президент США допускал возможность своего телефонного разговора с Ким Чен Ыном, заявив, что "верит в диалог".