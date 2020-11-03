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Политика

Северная Корея в порыве борьбы с коронавирусом заминировала границу с Китаем

Границу с Китаем заминировала Северная Корея для того, чтобы предотвратить нелегальное попадание в страну людей, зараженных коронавирусом, передает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

Переговоры лидеров КНДР и КНР.
Переговоры лидеров КНДР и КНР.
gov.cn

Один из южнокорейских депутатов, который входит в парламентский комитет по разведке, заявил, что КНДР установила мины на некоторых отрезках границы с Поднебесной, поскольку в Северной Корее «нет физических или технических возможностей бороться с коронавирусом».

Слабое развитие медицины, как полагают в Южной Корее, грозит КНДР «катастрофическим последствиями» ввиду возможности распространения COVID-19.

Еще в начале этого года сообщалось, что посетившего Китай северокорейского торгового чиновника расстреляли за нарушение карантина после возвращения в КНДР.

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