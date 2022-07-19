Северск взят под контроль, новые миллиардные штрафы Google, а H&M уходит из России. Что еще произошло 18 июля

Что произошло 18 июля в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Главное за 18 июля Минобороны РФ , брифинг 18 июля: Высокоточными ракетами в Константиновке ДНР уничтожены до 250 иностранных боевиков, 7 единиц бронетехники, а также 12 специальных автомобилей. В Черкасской области уничтожены до 60 националистов, 2 боевые машины РСЗО, 4 артиллерийских орудия, а также более 10 установок «Град» и 8 единиц бронетанковой техники. В районе Нового Донбасса уничтожены два вертолета Ми-8 и еще два получили значительные повреждения. В районе Предтечино также поражены 2 батареи РСЗО «Ураган» и 3 взвода «Град», 14 артиллерийских взводов «Гиацинт-Б». За сутки поражены 14 пунктов управления, в том числе 28-й механизированной бригады в районе Николева, 60-й пехотной бригады в районе Новоалександровки и 58-й мотопехотной бригады в Покровском. Уничтожена самоходная огневая установка «Бук-М1». Средствами ПВО за сутки сбиты 6 беспилотников. Северск перешел под оперативный контроль союзных сил, освободительные бои за город ведутся в его окрестностях, сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев. Шойгу дал указание группировке «Восток» поражать средства большой дальности ВСУ. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что главы МИД стран Евросоюза согласовали седьмой пакет санкций против России из-за спецоперации на Украине, он не содержит новых ограничений на закупки энергоносителей в РФ и рестрикций против Газпромбанка. По словам Сийярто, в пакет ограничительных мер вошли дополнительные ограничения на участие компаний из РФ в госзакупках на территории ЕС и прием от них депозитов, а также запрет на оказание европейскими фирмами бухгалтерских и аудиторских услуг клиентам в России. Швейцария отказалась принимать у себя и лечить раненых украинцев — страна не хочет нарушать свой нейтральный статус. Больницы на Украине сейчас перегружены, поэтому правительство пытается эвакуировать раненых за границу. Суд вынес Google новый оборотный штраф — более 21 млрд рублей за повторный отказ удалить запрещенный контент, передает РИА Новости

Экономика , что с ней происходит

Газпром 14 июля уведомил , по крайней мере , трех покупателей в Европе о наступлении форс-мажора по поставкам газа , сообщило агентство Bloomberg. В направленном компанией покупателям письме говорится , что Газпром не может выполнять долгосрочные контракты по поставкам газа из-за непредвиденных обстоятельств.

по крайней мере трех покупателей в Европе о наступлении форс-мажора по поставкам газа сообщило агентство Bloomberg. В направленном компанией покупателям письме говорится что по поставкам газа из-за непредвиденных обстоятельств. Газпром 17 июля зафиксировал новый исторический рекорд суточного объема поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

В начале июля в компании сообщили, что экспорт трубопроводного газа в Китай в первом полугодии 2022 года вырос на 63,4%.

ЕС и Азербайджан договорились удвоить мощности Южного газового коридора .

. ЕС в мае резко нарастил закупки российского угля до 4,7 млн тонн , причем в основном морем. Поставки по железной дороге упали из-за отказа Польши от российского сырья.

причем в основном морем. Поставки по железной дороге упали из-за отказа Польши от российского сырья. Россия рассчитывает , что в этом году экспортирует на коммерческой основе 37 млн тонн зерна , а в следующем — 50 млн тонн , заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

что в этом году , а в следующем — , заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Президент России Владимир Путин сказал , что «Ростех» демонстрирует скромные результаты. В частности , он упомянул проект по развитию сетей 5G , который курирует госкорпорация.

что «Ростех» демонстрирует скромные результаты. В частности он упомянул , который курирует госкорпорация. Ритейлеры предоставят годовую гарантию на сложную электронику ( бытовую технику , смартфоны , ноутбуки и компьютеры), поступившую в продажу в Россию по параллельному импорту , сообщают «Известия».

бытовую технику смартфоны ноутбуки и компьютеры), поступившую в продажу в Россию по параллельному импорту сообщают «Известия». Шведская сеть одежды H&M приняла решение свернуть бизнес в России, но перед этим проведет распродажи. Пока их планируют на август , заявили в компании.

IKEA продолжает попытки организовать распродажу оставшихся на складах вещей. Чтобы справиться с нагрузкой , время пребывания на сайте для выбора покупок ограничили 10−15 минутами. Перед этим нужно отстоять в виртуальной очереди.

Товары испанского бренда Mango начали продаваться на Ozon. В интернет-магазине заявили , что это оригинальная продукция , поставки осуществляются в полном соответствии с законодательством.

Что в России предпринимают для стабильности

Путин поручил в короткие сроки сформировать механизмы привлечения такими компаниями , как Ozon или «Яндекс», частного капитала на российском рынке.

«Скажем прямо, российская финансовая система была не готова обеспечивать те компании, которые не имеют активов и при этом имеют большие перспективы развития», — заявил российский лидер.

Реакции политиков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков перед визитом Путина в Иран сделал несколько заявлений по Украине и санкциям:

— Спецоперация, без сомнений, завершится — когда все ее цели будут достигнуты;

— Четких временных рамок СВО нет, главное — эффективность;

— У российских военных есть приказ от Путина — избегать ущерба среди гражданских и работать аккуратно;

— Санкции против России начали вводиться задолго до спецоперации, а сейчас измеряются сотнями и тысячами;

— Рестрикции — это цена, которую Россия и Иран платят за суверенитет.

Россия в условиях санкций не будет опускать руки и тем более не отступит в своем развитии на десятилетия назад , как ей предрекают недоброжелатели , заявил Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам. РФ невозможно оторвать от всего мира , отгородившись от нее «огромным забором», считает президент.

и тем более не отступит в своем развитии на десятилетия назад как ей предрекают недоброжелатели заявил на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам. РФ невозможно оторвать от всего мира отгородившись от нее «огромным забором», считает президент. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова Лиз Трасс о том , что если ее выберут премьер-министром Великобритании , то она вызовет Путина на разговор и «осадит».

Реакции: люди , сообщества

Крупные концертные агентства начали запрещать артистам любые политические высказывания во время выступлений, а также использовать государственную символику Украины. Такой пункт появился в договорах , которые организаторы концертов подписывают с музыкантами. Копия подобного документа есть у РБК.

За нарушение этого условия артистам грозит штраф: у одних промоутеров он «не ниже гонорара», у других может «кратно превышать» вознаграждение за выступление. Представители индустрии объясняют такую меру попыткой «застраховать выступление артиста» и опасениями за собственную репутацию.

Минспорт предложил создать футбольную лигу с клубами из дружественных республик. Речь идет об отдельной структуре , рассказал заместитель главы ведомства Одес Байсултанов.

«В состав участников турнира войдут Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), Херсон, Запорожье, Абхазия, Южная Осетия, Крым и команды вузов Российской Федерации», — сказал Байсултанов.

Информация , которую вы могли пропустить

В Крыму решили импортозаместить напиток Monster Energy. Получился совсем не похожий по дизайну и названию Крым Energy.

Роскомнадзор составил протокол на Delivery Club после утечки персональных данных , передает ТАСС. За нарушение российского законодательства в этой области компании грозит штраф до 100 тыс. рублей.

Группа депутатов от оппозиции в понедельник внесла в Госдуму законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Ранее о необходимости такого запрета высказывался спикер Думы Вячеслав Володин.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на вторник:

USD 56,56 ₽

EUR 57,15₽

Хорошего дня! Кстати, вот что произошло 17 июля: «Угрозы Крыму, фуры застряли на латвийской границе, а Хорватия не дала Вучичу посетить мемориал».