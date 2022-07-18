Угрозы Крыму, фуры застряли на латвийской границе, а Хорватия не дала Вучичу посетить мемориал. Что еще произошло 17 июля

Главное за 17 июля
-
Минобороны РФ, брифинг 17 июля:
— В результате высокоточных ударов ВКС России по пункту временной дислокации 92 механизированной бригады до 200 военнослужащих, а также более десяти единиц бронетанковой техники. Высокоточными ракетами в одном из корпусов промышленного предприятия Одессы уничтожен склад хранения противокорабельных ракет Harpoon. Также высокоточным оружием уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня HIMARS;
— В результате удара по пункту дислокации 97 батальона 60 мотопехотной бригады ВСУ уничтожено до 65 бойцов. Кроме того, ВКС России за сутки уничтожены: четыре пункта управления, шесть складов боеприпасов, а также военная техника ВСУ и живая сила в 19 районах, включая иностранных наемников в четырех пунктах временной дислокации;
— В рамках контрбатарейной борьбы уничтожен взвод РСЗО, девять взводов гаубиц «Гиацинт-Б» и орудий Д-30, а также подразделения артиллерии на огневых позициях в 107 районах;
— Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: 21 пункт управления, живая сила и военная техника ВСУ в 189 районах. Истребительной авиацией сбит в воздухе вертолет Ми-17;
— Средствами ПВО уничтожен самолет Су-25 и один беспилотник. Кроме того, в районе перехвачена ракета «Точка-У», и восемь снарядов РСЗО «Ураган» и HIMARS;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 257 самолетов, 140 вертолетов, 1558 беспилотных летательных аппаратов, 355 зенитных ракетных комплексов, 4084 танка и других боевых бронированных машин, 747 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3151 орудие полевой артиллерии и миномет.
- Украина может использовать американские РСЗО HIMARS против российских объектов в Крыму. Об этом заявил представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
- Владимир Зеленский уволил генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова из-за случаев госизмен среди сотрудников ведомств.
Экономика, что с ней происходит
- Президент компании Yara Свейн Торе Холсетер, одного из крупнейших в мире поставщиков минеральных удобрений, заявил в интервью Der Spiegel, что из-за российской спецоперации, сокращения поставок газа, продовольствия и удобрений миру грозит «ураган голода».
- Больше всего российских активов в ЕС заморозили Германия, Франция, Ирландия, Австрия, Бельгия и Люксембург, сообщил Bloomberg.
- Турбина Siemens Energy для компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток» была отправлена с ремонтного предприятия в Канаде самолетом в Германию, узнал «Коммерсант». После этого еще пять-семь дней машина будет добираться в Россию.
- Около 1250 грузовых автомобилей застряли на границе между Россией и Латвией, пишет РБК. Сейчас время ожидания на границе составляет более шести дней.
- Глава Федерального сетевого агентства, которое входит в минэкономики ФРГ, Клаус Мюллер заявил, что газохранилища ФРГ на данный момент недостаточно заполнены для того, чтобы пережить зиму без российского газа.
- МВФ понизит прогноз экономического роста в мире, потому что в условиях дорожающих энергоресурсов и растущих цен на продовольствие гораздо сложнее выработать экономическую стратегию, сообщает Bloomberg.
- Герман Греф ожидает, что объемы выдачи ипотеки в России в 2022 году снизятся по сравнению с прошлогодними показателями, но не критично.
- Российское правительство до конца лета увеличило квоты на вывоз из страны подсолнечного масла на 400 тыс. тонн и жмыха на 150 тыс. тонн.
- Объем белорусского экспорта на российский рынок за первые пять месяцев 2022 года вырос на 17%, сообщил министр экономики Белоруссии Александр Червяков.
- Сбербанк с 15 июля запустил для своих клиентов программу рефинансирования ипотечных кредитов, взятых с марта по май 2022 года.
- Большинство стран G20 считают нужным снять все ограничения для нормального функционирования глобального рынка удобрений и продовольствия.
Политика: встречи и обсуждения
- Председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас считает, что заявления украинских властей о возможных атаках Крыма подтверждают необходимость «денацификации и демилитаризации» на всей Украине.
- Последствия санкций для России могут быть не слишком заметны на данный момент, однако в долгосрочной перспективе они докажут свою эффективность, так что Европа должна проявить стратегическое терпение, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своем блоге на сайте ЕС.
Реакция: люди, сообщества
- Папа римский Франциск призвал как можно скорее возобновить переговоры по поводу Украины, чтобы не приумножать бессмысленность конфликта.
- Мир скоро столкнется с глобальными геополитическими изменениями и переходом к многополярности, а эпоха доминирования Запада подходит к концу. Эту точку зрения высказал бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.
Информация, которую вы могли пропустить
- Власти Хорватии запретили президенту Сербии Александру Вучичу посетить в частном порядке мемориальный комплекс на месте концлагеря Ясеновац. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич назвала это решение «самым большим скандалом между Сербией и Хорватией в новейшей истории», пишет «Коммерсант».
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на понедельник:
- USD 57,83₽
- EUR 57,89₽
Удачного рабочего дня! Кстати, загляните, что произошло 16 июля: «Шойгу требует исключить удары по жителям Донбасса, „Мир“ принимают в Южной Корее, а Алмаз-Антей показывает прототип E-Neva».