Угрозы Крыму, фуры застряли на латвийской границе, а Хорватия не дала Вучичу посетить мемориал. Что еще произошло 17 июля

Главное за 17 июля

Минобороны РФ, брифинг 17 июля:

— В результате высокоточных ударов ВКС России по пункту временной дислокации 92 механизированной бригады до 200 военнослужащих, а также более десяти единиц бронетанковой техники. Высокоточными ракетами в одном из корпусов промышленного предприятия Одессы уничтожен склад хранения противокорабельных ракет Harpoon. Также высокоточным оружием уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня HIMARS;

— В результате удара по пункту дислокации 97 батальона 60 мотопехотной бригады ВСУ уничтожено до 65 бойцов. Кроме того, ВКС России за сутки уничтожены: четыре пункта управления, шесть складов боеприпасов, а также военная техника ВСУ и живая сила в 19 районах, включая иностранных наемников в четырех пунктах временной дислокации;

— В рамках контрбатарейной борьбы уничтожен взвод РСЗО, девять взводов гаубиц «Гиацинт-Б» и орудий Д-30, а также подразделения артиллерии на огневых позициях в 107 районах;

— Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: 21 пункт управления, живая сила и военная техника ВСУ в 189 районах. Истребительной авиацией сбит в воздухе вертолет Ми-17;

— Средствами ПВО уничтожен самолет Су-25 и один беспилотник. Кроме того, в районе перехвачена ракета «Точка-У», и восемь снарядов РСЗО «Ураган» и HIMARS;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 257 самолетов, 140 вертолетов, 1558 беспилотных летательных аппаратов, 355 зенитных ракетных комплексов, 4084 танка и других боевых бронированных машин, 747 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3151 орудие полевой артиллерии и миномет.