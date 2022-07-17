Шойгу требует исключить удары по жителям Донбасса, «Мир» принимают в Южной Корее, а Алмаз-Антей показывает прототип E-Neva. Что еще произошло 16 июля

Главное за 16 июля

Минобороны РФ , брифинг 16 июля:

— В результате ударов ВКС России фактически уничтожена 115 механизированная бригада ВСУ, действовавшая на Северском направлении. Только за последние двое суток потери личного состава в данном соединении составили более 600 человек;

— В результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 123 бригады, уничтожено до 200 военнослужащих и иностранных наемников, а также 13 единиц бронированной и автомобильной техники;

— Высокоточным оружием большой дальности в Днепропетровске уничтожены цеха по производству комплектующих и ремонту баллистических ракет «Точка-У» и реактивных снарядов систем залпового огня на оборонном предприятии «Южный машиностроительный завод»;

— Кроме того, высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: четыре пункта управления, склад боеприпасов, живая сила и военная техника ВСУ в 25 районах.

— В рамках контрбатарейной борьбы поражены два взвода реактивных систем залпового огня, 15 подразделений гаубиц «Гиацинт-Б» и артиллерийских орудий Д-30, а также подразделения артиллерии на огневых позициях в 73 районах;

— Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражен: 21 пункт управления, пять складов с боеприпасами, живая сила и военная техника ВСУ в 189 районах. Истребительной авиацией ВКС России в воздушном бою уничтожено три самолета: два МиГ-29 и один Су-25. Также сбиты в воздухе два украинских вертолета: Ми-8 и Ми-24;

— Средствами ПВО уничтожены 14 беспилотников. Кроме того, ракета «Точка-У» и два снаряда РСЗО «Ураган»;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 256 самолетов, 139 вертолетов, 1557 беспилотных летательных аппаратов, 355 зенитных ракетных комплексов, 4073 танка и других боевых бронированных машин, 746 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3149 орудий полевой артиллерии и минометов.