17 июля
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Политика

Шойгу требует исключить удары по жителям Донбасса, «Мир» принимают в Южной Корее, а Алмаз-Антей показывает прототип E-Neva. Что еще произошло 16 июля

Что произошло 16 июля в связи с военной спецоперацией на Украине — altapress.ru рассказывает основные события.

Украина. Хроника событий.
Украина. Хроника событий.
altapress.ru

Главное за 16 июля

  • Минобороны РФ, брифинг 16 июля:

— В результате ударов ВКС России фактически уничтожена 115 механизированная бригада ВСУ, действовавшая на Северском направлении. Только за последние двое суток потери личного состава в данном соединении составили более 600 человек;
— В результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 123 бригады, уничтожено до 200 военнослужащих и иностранных наемников, а также 13 единиц бронированной и автомобильной техники;
— Высокоточным оружием большой дальности в Днепропетровске уничтожены цеха по производству комплектующих и ремонту баллистических ракет «Точка-У» и реактивных снарядов систем залпового огня на оборонном предприятии «Южный машиностроительный завод»;
— Кроме того, высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: четыре пункта управления, склад боеприпасов, живая сила и военная техника ВСУ в 25 районах.
— В рамках контрбатарейной борьбы поражены два взвода реактивных систем залпового огня, 15 подразделений гаубиц «Гиацинт-Б» и артиллерийских орудий Д-30, а также подразделения артиллерии на огневых позициях в 73 районах;
— Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражен: 21 пункт управления, пять складов с боеприпасами, живая сила и военная техника ВСУ в 189 районах. Истребительной авиацией ВКС России в воздушном бою уничтожено три самолета: два МиГ-29 и один Су-25. Также сбиты в воздухе два украинских вертолета: Ми-8 и Ми-24;
— Средствами ПВО уничтожены 14 беспилотников. Кроме того, ракета «Точка-У» и два снаряда РСЗО «Ураган»;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 256 самолетов, 139 вертолетов, 1557 беспилотных летательных аппаратов, 355 зенитных ракетных комплексов, 4073 танка и других боевых бронированных машин, 746 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3149 орудий полевой артиллерии и минометов.

  • Сергей Шойгу проинспектировал группировки российских войск «Юг» и «Центр», которые выполняют задачи в рамках военной операции на Украине, говорится в сообщении Минобороны. Он дал указания по наращиванию действий группировок в целях исключения возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов.
  • Более 22,5 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик пересекли за минувшие сутки границу РФ в Ростовской области.

Экономика, что с ней происходит

  • Украина надеется заключить сделку с Россией, Турцией и ООН по экспорту зерна на следующей неделе, сообщил Reuters со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.
  • Сейм Латвии внес поправки в закон «Об акцизах». Его цель — сократить количество подакцизных товаров, которые граждане республики по более низким ценам закупают в Белоруссии и России.
  • Газпром направил официальный запрос Siemens с просьбой предоставить документы, которые позволят вывезти из Канады газотурбинный двигатель для компрессорной станции «Портовая».
  • Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым упрощается порядок регистрации автомобилей, ввозимых гражданами или организациями из-за границы. Теперь машины можно ввозить без устройств вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС». Упрощенный порядок будет действовать до 1 февраля 2023 года.
  • Саудовская Аравия обязалась поддерживать баланс нефтяного рынка после визита президента США Джо Байдена.
  • Японские власти просят Mitsui и Mitsubishi сохранить доли в «Сахалине-2».
  • Банк России участвует в создании системы национальных индексов, которые смогут заменить зарубежные аналоги. Ключевым источником для формирования этих индикаторов является рыночная стоимость товаров, узнал ТАСС.
  • «Белавиа» открыла прямые регулярные рейсы из Минска в московский аэропорт Внуково.
  • Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду первый краболов-процессор «Вайгач». Это судно полного цикла, предназначенное для промысла краба на глубинах от 20 до 400 метров и производства замороженной продукции в море.
  • Карты «Мир» начали принимать для оплаты в Южной Корее.
  • Украинское правительство потребовало от банков США и Европы разорвать связи с компаниями, которые торгуют российской нефтью.
  • Минпромторг совместно с Минфином, Минэкономразвития и другими заинтересованными ведомствами оценивает целесообразность отмены НДС на социально значимую продукцию, сообщил журналистам замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

Политика: встречи и обсуждения

  • Российская экономика к концу этого года может выйти на «положительные тренды», учитывая постепенное улучшение ее показателей, заявил помощник президента Максим Орешкин: «Потихонечку маховик экономики раскручивается, объемы кредитования увеличиваются, процентные ставки снижаются. Мы видим, что кредитные портфели банков уже шаг за шагом подрастают. Все это указывает на то, что маховик экономики заработал. И к концу года мы должны выйти на определенные положительные тренды».
Максим Орешкин.
Максим Орешкин.
СС0
  • Встреча министров финансов и центробанков стран G20, которая проходит в Индонезии, завершится, как ожидается, без итогового коммюнике из-за разногласий в связи со специальной военной операцией РФ на Украине, сообщает Reuters.
  • Вячеслав Володин прокомментировал поставку ракет Киеву западными странами в своем Telegram-канале: «Ракеты, которые Вашингтон и Брюссель поставляют киевскому режиму, из-за его непрофессионализма могут прилететь к своим владельцам обратно».

Реакции: люди, сообщества

  • Чемпионат Европы 2023 года по художественной гимнастике, который должен был пройти в Москве, перенесен в Баку, сообщает пресс-служба Европейского гимнастического союза.

В начале марта Международная федерация гимнастики из-за ситуации на Украине запретила российским и белорусским спортсменам выступать на соревнованиях под эгидой организации.

  • Активисты молодежных общественных организаций раздали 17 тыс. плиток шоколада «Алешка» в ЛНР. Как мы уже писали, на обертке шоколада — мальчик Алеша из Белгородской области, встречающий российских военных.
Активисты молодежных общественных организаций раздали 17 тыс. плиток шоколада «Алешка» в ЛНР.
Активисты молодежных общественных организаций раздали 17 тыс. плиток шоколада «Алешка» в ЛНР.
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Информация, которую вы могли пропустить

  • Ассортимент российских конструкторов на Wildberries на фоне ухода Lego вырос на 48%.
  • Минпромторг в Telegram сообщил, что концерн воздушно-космической обороны «Алмаз — Антей» продемонстрировал полнофункциональный прототип электрокроссовера E-Neva, разработанный Обуховским заводом. В качестве топлива он будет использовать водород и электроэнергию.

Финансы

Официальные курсы валют от ЦБ РФ на воскресенье:

  • USD 57,83₽
  • EUR 57,89₽

Отличного дня! Кстати, загляните, что произошло 15 июля: «Зачем стреляли по Виннице, политика промышленного суверенитета, и Тимати покупает Starbucks«

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