Зачем стреляли по Виннице, политика промышленного суверенитета, и Тимати покупает Starbucks. Что еще произошло 15 июля

Главное за 15 июля
- Минобороны РФ, брифинг 15 июля:
— Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: пять пунктов управления и узлов связи, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», а также живая сила и военная техника в 43 районах;
— В рамках контрбатарейной борьбы поражены два взвода украинских реактивных систем залпового огня, два артиллерийских взвода гаубиц «Гиацинт-Б», а также подразделения артиллерии на огневых позициях в 84 районах;
— Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено 18 пунктов управления, а также живая сила и военная техника в 211 районах.
— Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбиты два самолета МиГ-29;
— Средствами ПВО сбиты два самолета Су-25, а также девять беспилотников. Кроме того, области перехвачены девять снарядов РСЗО «Ураган»;
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 253 самолета, 137 вертолетов, 1543 беспилотных летательных аппарата, 355 зенитных ракетных комплексов, 4060 танков и других боевых бронированных машин, 746 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3147 орудий полевой артиллерии и минометов.
- По данным Минобороны, ВСУ продолжают нести значительные потери. Более 500 военных, в том числе около 50 иностранцев, уничтожены при ударах по объектам в Харькове, Артемовске (ДНР), а также в районах населенных пунктов Щербаки, Луговое и Новоандреевка (Запорожская область).
- Минобороны РФ впервые прокомментировало удар по Виннице. 13 июля высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» нанесен удар по зданию дома офицеров. В момент удара на данном военном объекте проходило совещание командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений по вопросам передачи ВСУ очередной партии самолётов, средств поражения, а также организации ремонта украинского авиационного парка. В результате удара участники совещания уничтожены.
Экономика, что с ней происходит
- Правительство едино во мнении о необходимости совершить поворот от «абсолютно рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета», сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на внеочередном заседании Госдумы.
- Бизнес сети кофеен Starbucks в России купят ресторатор Антон Пинский, рэпер Тимур Юнусов (Тимати) и холдинговая компания «Синдика» сенатора от Кабардино-Балкарии Арсена Канокова (он же возглавлял регион в 2005—2013 годах), узнал РБК.
- Европа впервые за шесть лет обогнала Азию по объемам ввезенной нефти из США, сообщает Bloomberg.
- Европейская комиссия готовится принять седьмой пакет санкций против России, который будет включать запрет на импорт российского золота, пишет Reuters со ссылкой на двух источников. Одновременно будут пересмотрены введенные до этого ограничения, чтобы они не затрагивали российский экспорт зерна и продовольствия.
- Польский производитель замороженных овощей, фруктов и смесей Hortex продал свое российское подразделение поставщику рыбы ГК «Агама».
- АФК «Система» планирует сформировать крупный рыбопромышленный холдинг на Камчатке, для чего купила доли в компаниях, специализирующихся на добыче и переработке красной рыбы.
- Норвежский производитель упаковки Elopak, выпускающий картонные коробки Pure-Pak, принял решение уйти из РФ и передать бизнес местному руководству,
- Каршеринговые сервисы, потеряв западных и японских партнеров, начали активно пополнять свой парк китайскими автомобилями, сообщает «Коммерсант».
- Газпром за полгода снизил добычу газа на 10% и экспорт в дальнее зарубежье на 33%, следует из опубликованного отчета компании.
- Министр нефти и энергетики Норвегии Терье Осланд заявил, что отсутствие поставок российского газа по газопроводу «Северный поток» ведет к катастрофическим последствиям для цен на электроэнергию.
- Россия создает свой эталонный сорт нефти, сообщил Bloomberg. Ожидается, что торговля нефтью на национальной платформе будет запущена уже в октябре.
- ФАС согласовала ходатайство «Группы инвестиционно-строительных компаний MAX» о приобретении бизнеса OBI в России.
Политика: встречи и обсуждения
- Главы Всемирного банка, ВТО и МВФ призвали ослабить торговые ограничения.
Чтобы не допустить ухудшения ситуации, необходимы следующие меры, отмечают они:
— содействие торговле и международным поставкам продовольствия;
— немедленная поддержка уязвимых слоев населения;
— увеличение производства;
— инвестиции в сельское хозяйство.
- Россия может сесть за стол переговоров в любой момент, это было бы позитивным шагом, считают в Пентагоне, заявил высокопоставленный военный представитель ведомства на пресс-конференции, пишет РБК.
- Премьер- министр Венгрии Виктор Орбан заявил: «Санкционная политика не оправдала возложенных на нее надежд и имела обратный эффект… Сначала я думал, что мы выстрелили себе в ногу, но сейчас кажется, что европейская экономика выстрелила себе в легкие и теперь задыхается».
Реакции: люди, сообщества
- Роскосмос и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах интегрированных экипажей на российских и американских пилотируемых кораблях, заявили в Роскосмосе.
- Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию РФС на решение FIFA и UEFA об отстранении сборных от международных соревнований.
- Андрей Макаревич подтвердил отмену концертов «Машины времени» в России.
Информация, которую вы могли пропустить
- Генпрокуратура России признала нежелательными организациями расследовательский проекта Bellingcat (признан иноагентом), русскоязычное издание The Insider (признан иноагентом).
- МВД России объявило в розыск журналиста Евгения Киселева, признанного в России иноагентом.
Финансы
Официальные курсы валют от ЦБ РФ на выходные:
- USD 57,83₽
- EUR 57,89₽
Отличных выходных! Кстати, вот что произошло 14 июля: «Большие потери ВСУ, релокация в Казахстан и возвращение NASA».