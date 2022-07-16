Зачем стреляли по Виннице, политика промышленного суверенитета, и Тимати покупает Starbucks. Что еще произошло 15 июля

Главное за 15 июля

Минобороны РФ , брифинг 15 июля:

— Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: пять пунктов управления и узлов связи, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», а также живая сила и военная техника в 43 районах;

— В рамках контрбатарейной борьбы поражены два взвода украинских реактивных систем залпового огня, два артиллерийских взвода гаубиц «Гиацинт-Б», а также подразделения артиллерии на огневых позициях в 84 районах;

— Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено 18 пунктов управления, а также живая сила и военная техника в 211 районах.

— Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбиты два самолета МиГ-29;

— Средствами ПВО сбиты два самолета Су-25, а также девять беспилотников. Кроме того, области перехвачены девять снарядов РСЗО «Ураган»;

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 253 самолета, 137 вертолетов, 1543 беспилотных летательных аппарата, 355 зенитных ракетных комплексов, 4060 танков и других боевых бронированных машин, 746 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3147 орудий полевой артиллерии и минометов.