Шесть стран станут новыми членами БРИКС с 2024 года, сообщает ТАСС .

Новыми членами БРИКС станут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что БРИКС не ограничится одной фазой расширения.

Их членство начнется с 1 января 2024 года, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Лидеры союза настроены использовать альтернативные платежные системы, чтобы снизить зависимости от доллара и евро в международных расчетах. Они уже дали задание Минфинам и ЦБ своих стран рассмотреть возможность запуска платежных инструментов и платформ на основе нацвалют. Это должно упростить торговлю и финансирование проектов участниц союза.

Ранее altapress.ru объяснял, чем новая валюта БРИКС будет отличаться от доллара и какова цель союза.