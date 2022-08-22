Шольца сфотографировали с полуголыми девушками

Канцлер Германии Олаф Шольц попал в неловкое положение во время фотосессии, которая проводилась в рамках Дня открытых дверей в немецком правительстве. Об этом сообщает РИА Новости .

Две местные жительницы, получившие возможность сделать памятные снимки с политиком, неожиданно для охраны и самого Шольца обнажили грудь и рассыпали перед ним нарисованные купюры. Находившиеся рядом журналисты не упустили возможности сфотографировать канцлера ФРГ с полуголыми девушками.

Шольц же остался невозмутим, и после того, как стражам правопорядка удалось избавить его от общества активисток, продолжил фотографироваться с избирателями.

Напомним, Олаф Шольц попал в скандал после участия в вечеринке парламентской фракции немецкой Социал-демократической партии, которая прошла 1 июля в Берлине. После мероприятия сразу несколько женщин заявили, что им подмешали так называемый «наркотик изнасилования».