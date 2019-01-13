На Украине посчитали, что избрание Зеленского президентом может быть опасно

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что избрание шоумена Владимира Зеленского президентом Украины может быть опасным для страны, если артист попадет «в руки опытных интриганов». Он заявил об этом он в эфире телеканала NewsOne, сообщает РИА Новости.