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Политика
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На Украине посчитали, что избрание Зеленского президентом может быть опасно

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что избрание шоумена Владимира Зеленского президентом Украины может быть опасным для страны, если артист попадет «в руки опытных интриганов». Он заявил об этом он в эфире телеканала NewsOne, сообщает РИА Новости.

Владимир Зеленский и Оксана Акиньшина.
Владимир Зеленский и Оксана Акиньшина.
кадр из фильма "8 первых свиданий"

«Политический опыт говорит о том, что такие люди опасны, потому что они не имеют устойчивых мировоззренческих установок и могут оказаться игрушкой в руках опытных интриганов, — считает политолог. — Тем более известно, что его опекает очень опытный интриган, который может играть какую-то двойную, тройную, четверную игру».

Помимо этого, эксперт подчеркнул, что вероятность победы артиста на выборах президента недостаточно высокая.

Зеленский в новогоднюю ночь в эфире телеканала «1+1» объявил, что намерен участвовать в выборах президента 31 марта. По данным опроса, за него готовы проголосовать 14,6% избирателей, он уступает в популярности лишь Юлии Тимошенко (21,2%), но обходит нынешнего украинского президента Петра Порошенко (11,6%).

В начале января шоумен заявил, что уже более 200 тысяч человек изъявили желание стать членами его команды.

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