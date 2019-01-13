На Украине посчитали, что избрание Зеленского президентом может быть опасно

«Политический опыт говорит о том, что такие люди опасны, потому что они не имеют устойчивых мировоззренческих установок и могут оказаться игрушкой в руках опытных интриганов, — считает политолог. — Тем более известно, что его опекает очень опытный интриган, который может играть какую-то двойную, тройную, четверную игру».
Помимо этого, эксперт подчеркнул, что вероятность победы артиста на выборах президента недостаточно высокая.
Зеленский в новогоднюю ночь в эфире телеканала «1+1» объявил, что намерен участвовать в выборах президента 31 марта. По данным опроса, за него готовы проголосовать 14,6% избирателей, он уступает в популярности лишь Юлии Тимошенко (21,2%), но обходит нынешнего украинского президента Петра Порошенко (11,6%).
В начале января шоумен заявил, что уже более 200 тысяч человек изъявили желание стать членами его команды.