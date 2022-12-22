Шойгу назвал причину конфликта на Украине

Министр обороны Сергей Шойгу назвал причиной конфликта госпереворот в Киеве в 2014 году.

Глава ведомства считает, что это привело к власти антироссийской силы, пишет РИА Новости.

Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны накануне 21 декабря.

«После откровений госпожи Меркель, Порошенко и других политиков об истинных целях Минских соглашений для всех стало очевидным, что не Россия явилась источником конфликта на Украине», — сказал он.

Напомним, расширенное заседание прошло в здании Минобороны. На нем выступали Сергей Шойгу и президент Владимир Путин.

В свою очередь, лидер страны заявил, что необходимо реформировать систему военкоматов в России.