Шойгу назвал причину конфликта на Украине

Глава ведомства считает, что это привело к власти антироссийской силы, пишет РИА Новости.
Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны накануне 21 декабря.
«После откровений госпожи Меркель, Порошенко и других политиков об истинных целях Минских соглашений для всех стало очевидным, что не Россия явилась источником конфликта на Украине», — сказал он.
Напомним, расширенное заседание прошло в здании Минобороны. На нем выступали Сергей Шойгу и президент Владимир Путин.
В свою очередь, лидер страны заявил, что необходимо реформировать систему военкоматов в России.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!