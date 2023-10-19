19 октября
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Политика

Шойгу потребовал выдать эсэсовца в Россию

Ярослав Хунка (Гунько) — служил в дивизии СС «Галичина» во время Второй мировой войны — должен быть выдан российским властям.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
mil.ru

Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу в ходе закрытой части совместной коллегии министерств обороны РФ и Белоруссии.

Шойгу поручил проработать с правоохранителями обращение на экстрадицию из Канады 98-летнего Гунько для публичного судебного процесса.

В Госдуме сомневаются, что Канада передаст эсэсовца России, но полагают, что его могут судить в Израиле, указывает Газета.Ru.

Что произошло

22 сентября Хунку пригласили на заседание парламента Канады. Пожилого мужчину представили как «ветерана борьбы против русских». В парламенте ему аплодировали стоя. Позже СМИ выяснили, что Хунка воевал на стороне нацистского подразделения.

Реакция властей

Премьер Канады Джастин Трюдо практически сразу извинился за «ужасную ошибку» с чествованием эсэсовца. Президент РФ Владимир Путин назвал омерзительным и отвратительным факт аплодисментов пожилому нацисту.

Ранее генерал армии Шойгу рассказал о многотысячных потерях военных с начала контрнаступления ВСУ.

Также министр обороны РФ Шойгу посетил зону спецоперации.

Шойгу поставил задачу продолжать активное введение комплексной разведки для раскрытия планов противника. Он поблагодарил военнослужащих и вручил им госнаграды.

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