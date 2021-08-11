Шойгу при общении с молодежью призвал готовиться к вторжению террористов из Афганистана

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на молодежном форуме заявил о необходимости подготовки к возможному проникновению террористов, сообщает РИА «Новости» .

Шойгу отметил, что границу Афганистана с Узбекистаном и Таджикистаном сейчас контролируют боевики.

«Для нас важно то, что граница с Узбекистаном и Таджикистаном также взята под контроль „Талибаном“ (террористическая организация, запрещенная в России). Все угрозы, которые исходили от Афганистана раньше — это наркотрафик, проникновение террористов в нашу страну через Таджикистан, Киргизию, Узбекистан — их не становится меньше», — сказал министр на молодежном форуме «Территория смыслов».

Он подчеркнул, что союзники России по ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) должны быть готовы к возможным провокациям со стороны боевиков.

Шойгу отметил, что сейчас террористическое движение заверяет о своем нежелании предпринимать попытки вторжения, однако верить этому не стоит.

Министр также напомнил о российских военных базах в Таджикистане и Киргизии.

«Большинство офицеров Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, Казахстана проходят обучение в наших высших учебных заведениях. Мы занимаемся и модернизацией армии Таджикистана и Киргизии», — отметил Шойгу.

Ранее глава МИД РФ ответил на вопрос о вводе российских войск в Афганистан.