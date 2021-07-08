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Политика

Глава МИД РФ ответил на вопрос о вводе российских войск в Афганистан

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя вопрос о возможном вводе российских войск в Афганистан, заявил, что считает ответ очевидным.

Сергей Лавров.
Сергей Лавров.
mid.ru

Об этом глава ведомства рассказал во время лекции на тему «Международная деятельность России для развития российских регионов» в Дальневосточном федеральном университете, сообщает ТАСС.

В то же время Лавров отметил — в случае нападения боевиков из Афганистана на Таджикистан Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) немедленно рассмотрит возможность помощи Душанбе.

Россия готова задействовать возможности своей военной базы в Таджикистане для обеспечения безопасности своих союзников по ОДКБ. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с лаосским коллегой Саленсай Коммаситом, пишет 360tv.ru.

Он подчеркнул, что в результате «пробуксовки политической жизни» Афганистана образуются ниши, куда втягиваются боевики не радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России), а члены «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России). При этом «Исламское государство» целенаправленно размещает своих боевиков на севере страны у границы с союзниками России, добавил министр, пишет Lenta.ru.

Ранее власти Таджикистана запросили помощи у стран-членов ОДКБ из-за ситуации на границе с Афганистаном, которая сложилась после вывода из региона американских войск.

&quot;Афган&quot; - жестокое испытание, фронтовое братство и память на всю жизнь.
«Афган» — жестокое испытание, фронтовое братство и память на всю жизнь.
Анна Зайкова

Таджикистан 5 июля мобилизовал 20 тыс. военнослужащих запаса для укрепления южной границы.

В Таджикистане действует 201-ая российская военная база. Это наиболее крупный военный объект России за ее пределами, сообщает «Интерфакс».

15 февраля 1989 года последняя колонна армии СССР покинула территорию Афганистана. Попытка проконтролировать ситуацию в чужой стране не принесла советским властям ожидаемых результатов.

Во время боевых действий в Афганистане погибли 420 уроженцев Алтайского края.

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