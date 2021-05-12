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Политика

Шойгу рассказал о снижении числа неуставных отношений в армии

Министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании сообщил о снижении случаев неуставных отношений между военнослужащими на 15,5%, пишет РИА Новости.

Российские военные.
Российские военные.
vk.com/mil

«На 25% сократилось число преступлений, связанных с самовольным оставлением воинских частей. На 15,5% уменьшилось количество нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими», — заявил министр.

Шойгу отметил, что Минобороны «уделяет самое пристальное внимание улучшению морально-психологического климата в воинских коллективах, созданию необходимых условий для прохождения службы».

Глава ведомства также привел информацию о неких социологических исследованиях, согласно которым, 83% населения России отмечают «высокую боеспособность армии» и 79% респондентов говорят об улучшении общего состояния войск.

Какие именно социологические исследования имеются ввиду, Шойгу уточнять не стал, пишет polit.ru.

Армия России. Военные.
Армия России. Военные.
минобороны. рф, CC BY 4.0

Между тем Сергей Шойгу неоднократно заявлял об искоренении дедовщины в российской армии.

«Сейчас в армии просто нет почвы для дедовщины», — заявил он в интервью «Московскому комсомольцу» в сентябре 2019 года. Однако, по данным военной прокуратуры, за тот же 2019 год в российской армии более 100 солдат пострадали от избиений командиров.

А замминистра обороны Андрей Картаполов в августе прошлого года заявлял, что дедовщину и казарменное хулиганство в российской армии искоренили уже полностью.

Между тем, по данным СК, в 2019 году среди военнослужащих увеличилось число учтенных преступлений против половой неприкосновенности.

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