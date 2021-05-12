Шойгу рассказал о снижении числа неуставных отношений в армии

Министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании сообщил о снижении случаев неуставных отношений между военнослужащими на 15,5%, пишет РИА Новости.

«На 25% сократилось число преступлений, связанных с самовольным оставлением воинских частей. На 15,5% уменьшилось количество нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими», — заявил министр.

Шойгу отметил, что Минобороны «уделяет самое пристальное внимание улучшению морально-психологического климата в воинских коллективах, созданию необходимых условий для прохождения службы».

Глава ведомства также привел информацию о неких социологических исследованиях, согласно которым, 83% населения России отмечают «высокую боеспособность армии» и 79% респондентов говорят об улучшении общего состояния войск.

Какие именно социологические исследования имеются ввиду, Шойгу уточнять не стал, пишет polit.ru.

Армия России. Военные. минобороны. рф , CC BY 4.0

Между тем Сергей Шойгу неоднократно заявлял об искоренении дедовщины в российской армии.

«Сейчас в армии просто нет почвы для дедовщины», — заявил он в интервью «Московскому комсомольцу» в сентябре 2019 года. Однако, по данным военной прокуратуры, за тот же 2019 год в российской армии более 100 солдат пострадали от избиений командиров.

А замминистра обороны Андрей Картаполов в августе прошлого года заявлял, что дедовщину и казарменное хулиганство в российской армии искоренили уже полностью.

Между тем, по данным СК, в 2019 году среди военнослужащих увеличилось число учтенных преступлений против половой неприкосновенности.