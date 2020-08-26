Минобороны: казарменное хулиганство и дедовщина полностью искоренены

Во время круглого стола на форуме «Армия-2020» генерал-полковник отчитался, что в вооруженных силах РФ был наведен уставной порядок и значительно снизилось число воинских преступлений. По его словам, такие достижения повлияли «на качество призыва и желание граждан России проходить срочную службу».

Ранее российским военным запретили рассказывать журналистам и в сети о своей службе, пишет Lenta.ru. Указом президента введен запрет на распространение информации о принадлежности человека к войскам, воинским органам и формированиям.

Нельзя публиковать данные о других военнослужащих и уволенных со службы, их родных.

Ранее военные следователи констатировали значительное снижение числа случаев неправомерного применения силы между военнослужащими и дедовщины.

Между тем, по данным СК, в 2019 году среди военнослужащих увеличилось число учтенных преступлений против половой неприкосновенности.