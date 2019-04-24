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Политика

Шойгу рассказал об ответных мерах на действия НАТО

Активность НАТО в Черном море и на Балтике требует адекватной реакции со стороны России, заявил на открытии VIII международной конференции по безопасности в Москве глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, пишет ФАН.

Глава Минобороны Сергей Шойгу.
Глава Минобороны Сергей Шойгу.
kremlin.ru

«Практические действия альянса, будь то освоение военной инфраструктуры вблизи российских границ или усиление активности в Черном и Балтийском морях, ведут к росту напряженности, требуют адекватного реагирования с российской стороны», — сказал министр, слова которого цитирует «Коммерсантъ».

Приоритетом политики альянса стало стремление представить Россию как основную угрозу Западу, добавил Шойгу.

«Это принцип: «сам придумал, сам в это поверил, то есть они сами придумали российскую угрозу, сами в это поверили», — объяснил Шойгу.

Восьмую международную конференцию по безопасности в Москве проводит оборонное ведомство РФ 24−25 апреля. В мероприятии участвуют 1000 экспертов из 111 стран мира.

Ранее сообщалось, что на перевооружение военных в 2019 году потратят около триллиона рублей.

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