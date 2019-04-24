Шойгу рассказал об ответных мерах на действия НАТО

«Практические действия альянса, будь то освоение военной инфраструктуры вблизи российских границ или усиление активности в Черном и Балтийском морях, ведут к росту напряженности, требуют адекватного реагирования с российской стороны», — сказал министр, слова которого цитирует «Коммерсантъ».
Приоритетом политики альянса стало стремление представить Россию как основную угрозу Западу, добавил Шойгу.
«Это принцип: «сам придумал, сам в это поверил, то есть они сами придумали российскую угрозу, сами в это поверили», — объяснил Шойгу.
Восьмую международную конференцию по безопасности в Москве проводит оборонное ведомство РФ 24−25 апреля. В мероприятии участвуют 1000 экспертов из 111 стран мира.
Ранее сообщалось, что на перевооружение военных в 2019 году потратят около триллиона рублей.