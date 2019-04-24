Шойгу рассказал об ответных мерах на действия НАТО

«Практические действия альянса, будь то освоение военной инфраструктуры вблизи российских границ или усиление активности в Черном и Балтийском морях, ведут к росту напряженности, требуют адекватного реагирования с российской стороны», — сказал министр, слова которого цитирует «Коммерсантъ».