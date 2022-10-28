29 октября
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Политика

Шойгу заявил о завершении частичной мобилизации

Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о выполнении задания по мобилизации 300 тыс. человек. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
mil.ru

По словам министра обороны, никаких дополнительных заданий не планируется.

«Военные комиссариаты в рамках специальной военной операции продолжат мероприятия по комплектованию войск только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение военной службы по контракту» — сообщил Шойгу.

Также министр обороны доложил президенту, что на полигонах и в процессе боевого слаживания сейчас находятся 218 тыс. мобилизованных, в район СВО направлены 82 тыс. человек. Средний возраст призванных по мобилизации, по словам министра, — 35 лет.

Владимир Путин на встрече с Шойгу поблагодарил всех, кто вступил в ряды вооруженных сил, а также поручил модернизировать всю систему работы военкоматов.

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