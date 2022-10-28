Шойгу заявил о завершении частичной мобилизации

Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о выполнении задания по мобилизации 300 тыс. человек. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

По словам министра обороны, никаких дополнительных заданий не планируется.

«Военные комиссариаты в рамках специальной военной операции продолжат мероприятия по комплектованию войск только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение военной службы по контракту» — сообщил Шойгу.

Также министр обороны доложил президенту, что на полигонах и в процессе боевого слаживания сейчас находятся 218 тыс. мобилизованных, в район СВО направлены 82 тыс. человек. Средний возраст призванных по мобилизации, по словам министра, — 35 лет.

Владимир Путин на встрече с Шойгу поблагодарил всех, кто вступил в ряды вооруженных сил, а также поручил модернизировать всю систему работы военкоматов.