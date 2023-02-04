Шпионский аэростат «отменил» визит госсекретаря США в Поднебесную. Реакция Пекина

Госсекретарь США Энтони Блинкена из-за ситуации с китайским шпионским аэростатом отложил свой визит в Китай, сообщает ABC News.

Как воздушный шар готовят к полету.

Визит должен был состояться на следующей неделе, пишет РИА Новости.

Между тем Блинкен не намерен полностью отменять визит. Политик просто не хочет раздувать ситуацию и чтобы тема аэростата доминировала на переговорах, указывает bfm.ru.

Протест

Между тем МИД КНР выразил протест против нападок Вашингтона из-за появления китайского аэростата над США, пишут «Известия».

По заявлению китайских представителей внешнеполитического ведомства КНР, воздушный шар оказался над территорией США случайно. В ведомстве подчеркнули — сожалеют о непреднамеренном нарушении воздушного пространства США.

Дипломаты подтвердили — аэростат прилетел с территории Китая. Но отметили — это гражданский дирижабль для научных исследований.

Что произошло

Американские Вооруженных силы (ВС) несколько дней следят за разведывательным аэростатом над северной частью США. Воздушный шар прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады.

Не сбивать

Американские военные приняли решение не сбивать шар из-за рисков для людей.

Высший уровень

В известность о ситуации поставлен американский президент Джо Байден.

Реакция Пентагона

Глава Пентагона Ллойд Остин провел совещание с участием председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США и главой Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки.

Ранее в Пентагоне заявили о высоком риске международного конфликта с Россией и Китаем.