Пентагон в панике: китайский воздушный лазутчик пролетел в небе над США

Воздушный шар заметили над Биллингсом — он прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады. Аэростат все еще находится над континентальной частью США.
Глава Пентагона Ллойд Остин провел совещание с участием председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США и главой Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки.
Принято решение не сбивать шар из-за рисков для людей, пишет bfm.ru. В известность о ситуации был поставлен американский президент Джо Байден. Вашингтон по нескольким каналам связался с Пекином.
Между тем в Пентагоне заявили о высоком риске международного конфликта с Россией и Китаем.
Ранее глава МИД РФ заявил, что Путину угрожают физическим устранением. По словам дипломата, «неназванные официальные лица» из Пентагона фактически пригрозили нанести по Кремлю «обезглавливающий удар».
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!