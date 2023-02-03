3 февраля
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Политика

Пентагон в панике: китайский воздушный лазутчик пролетел в небе над США

Американские Вооруженных силы (ВС) несколько дней следят за разведывательным аэростатом над северной частью США, сообщает NBC News.

Пентагон США.
Пентагон США.
www.americancities.ru

Воздушный шар заметили над Биллингсом — он прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады. Аэростат все еще находится над континентальной частью США.

Глава Пентагона Ллойд Остин провел совещание с участием председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США и главой Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки.

Принято решение не сбивать шар из-за рисков для людей, пишет bfm.ru. В известность о ситуации был поставлен американский президент Джо Байден. Вашингтон по нескольким каналам связался с Пекином.

Между тем в Пентагоне заявили о высоком риске международного конфликта с Россией и Китаем.

Ранее глава МИД РФ заявил, что Путину угрожают физическим устранением. По словам дипломата, «неназванные официальные лица» из Пентагона фактически пригрозили нанести по Кремлю «обезглавливающий удар».

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