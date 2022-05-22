В Пентагоне заявили о высоком риске международного конфликта с Россией и Китаем

Об этом он сказал во время обращения к выпускниками военной академии Вест-Пойнт.
«У мира, в который вы выпускаетесь, есть вероятность серьезного международного конфликта с участием великих держав. И эта вероятность растет, а не снижается», — отметил Милли.
К числу великих держав он причислил Россию и Китай. По его словам, эти страны имеют «значительный военный потенциал» и что они «намерены изменить нынешние правила, основанные на порядке».
Ранее помощник президента России Максим Орешкин заявил, что мир ждет глобальный голод из-за «печатания доллара».