22 августа
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Политика

Шубенков заявил, что возможны провокации от украинских спортсменов

Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков в разговоре с РИА Новости высказался о провокациях спортсменов других стран. В случае, если российских атлетов допустят до международных соревнований.

Сергей Шубенков на тренировке.
Сергей Шубенков на тренировке.
"Алтайский спорт" / http://www.altaisport.ru/

Так, по мнению титулованного спортсмена, массовых провокаций со стороны западных атлетов не последует, пишет РБК. Кроме украинцев, "к сожалению".

О спортсмене

Сергей Шубенков — российский легкоатлет, специализирущийся в беге на 110 метров с барьерами. Уроженец Барнаула.

Чемпион мира 2015 года, трехкратный чемпион Европы. Заслуженный мастер спорта России. Рекордсмен России на дистанции 110 метров с барьерами.

Единственный спринтер в истории советской и российской мужской легкой атлетики, выигравший медали чемпионата мира в барьерном беге на 110 метров.

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