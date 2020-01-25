Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 января 0°C

Шутка главы Чувашии над офицером МЧС грозит серьезными последствиями

Главу Чувашии Михаила Игнатьева, который «заставил» сотрудника МЧС прыгать за ключами от новых машин, необходимо проверить на вменяемость. Так считает глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. В «Единой России» планируют рассмотреть вопрос исключения Игнатьева из партии.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев.
Глава Чувашии Михаил Игнатьев.
glava.cap.ru

Скандал вокруг губернатора случился после того, как он вынудил сотрудника МЧС прыгать за ключами от новых машин на церемонии вручения автомобилей региональному управлению. Как заявили в пресс-службе местного ведомства, Игнатьев и начальник городской пожарной части давно знакомы, поэтому вся эта ситуация — «дружеская шутка».

В МЧС России шутку не поняли.

«В МЧС России негативно восприняли факт неэтичного поведения главы Республики Чувашия. Министр Евгений Зиничев отметил, что руководителю такого высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом», — заявили «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС.

В ОНФ посчитали, что губернатор сделал так «не от большого ума», передает «Звезда».

«Вместо того, чтобы в торжественной обстановке с благодарностью вручить ключи от новой техники человеку, который ежедневно рискует жизнью, обеспечивая безопасность, глава региона делает из него попугая, мол, достань, подпрыгни», — отметили в ОНФ.

Александр Хинштейн предложил принудительно освидетельствовать Михаила Игнатьева на вменяемость, а также назвал его окружение «заповедником сказочных персонажей», после того как тот на просьбу журналиста прокомментировать ситуацию заявил, что его рабочий день закончился и бросил трубку.

Это уже второй за последнее время спорный инцидент с участием Михаила Игнатьева. На днях ему пришлось извиняться за фразу о том, что «надо мочить» журналистов и блогеров".

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость