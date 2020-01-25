Шутка главы Чувашии над офицером МЧС грозит серьезными последствиями

Главу Чувашии Михаила Игнатьева, который «заставил» сотрудника МЧС прыгать за ключами от новых машин, необходимо проверить на вменяемость. Так считает глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. В «Единой России» планируют рассмотреть вопрос исключения Игнатьева из партии.

Скандал вокруг губернатора случился после того, как он вынудил сотрудника МЧС прыгать за ключами от новых машин на церемонии вручения автомобилей региональному управлению. Как заявили в пресс-службе местного ведомства, Игнатьев и начальник городской пожарной части давно знакомы, поэтому вся эта ситуация — «дружеская шутка».

В МЧС России шутку не поняли.

«В МЧС России негативно восприняли факт неэтичного поведения главы Республики Чувашия. Министр Евгений Зиничев отметил, что руководителю такого высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом», — заявили «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС.

В ОНФ посчитали, что губернатор сделал так «не от большого ума», передает «Звезда».

«Вместо того, чтобы в торжественной обстановке с благодарностью вручить ключи от новой техники человеку, который ежедневно рискует жизнью, обеспечивая безопасность, глава региона делает из него попугая, мол, достань, подпрыгни», — отметили в ОНФ.

Александр Хинштейн предложил принудительно освидетельствовать Михаила Игнатьева на вменяемость, а также назвал его окружение «заповедником сказочных персонажей», после того как тот на просьбу журналиста прокомментировать ситуацию заявил, что его рабочий день закончился и бросил трубку.

У Игнатьева и окружение соответствующее. Только что на просьбу журналиста одного из федеральных изданий прокомментировать слова Турчака, пресс-секретарь главы Чувашии ответил, что рабочий день уже закончился и... положил трубку. Заповедник сказочных персонажей. https://t.co/vqtpkc7Y71 — Александр Хинштейн (@Khinshtein) January 24, 2020

Это уже второй за последнее время спорный инцидент с участием Михаила Игнатьева. На днях ему пришлось извиняться за фразу о том, что «надо мочить» журналистов и блогеров".