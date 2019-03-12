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Политика

Шведский аналитик назвал Россию «проигравшей сверхдержавой»

Аналитик Шведского института оборонных исследований Йонас Кьеллен объяснил активное внедрение средств радиоэлектронной борьбы в России «использованием оставшегося после распада СССР технологического задела». Он считает, что этот потенциал в ближайшее время исчерпается, пишет Lenta.ru.

Испытательный пуск новой модернизированной ракеты российской системы.
Испытательный пуск новой модернизированной ракеты российской системы.
vk.com/mil

Эксперт заявил, что Россия не способна «идти в ногу с развитием военных технологий Запада». Он предположил, что темпы развития этой сфере в стране вскоре снизятся.

«Они работают не только над тем, как заглушить электронику, но и над тем, как ее уничтожить. Радиоэлектронная борьба является средством, позволяющим русским устранять недостатки традиционных вооружений. Таким образом они продолжают стремиться стать военной сверхдержавой, но с позиции проигравшего», — отмечает Кьеллен.

В июне 2018 года американский аналитик Самуэль Бендетт из Центра военно-морского анализа заявил, что российские технологии РЭБ опережают американские и представляют особую угрозу для США и сил НАТО в Европе.

Тогда же президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков отметил, что вывод из строя радиоэлектронной инфраструктуры американской военной техники «нивелирует ее боевые качества».

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