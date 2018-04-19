Дроны "сходят с ума" от оружия, которое разработал "Ростех"

"Эффект от их воздействия излучением примерно одинаков — беспилотники, грубо говоря, сходят с ума. Если это квадрокоптер, то он зависает, его начинает болтать ветром, после чего дрон сваливается в плоский штопор и падает. Беспилотник самолетного типа начинает неконтролируемо снижаться, пока не встретится с землей", — рассказал главный конструктор проекта "Автоматики" Сергей Ширяев.

Самый мощный из трех комплексов "Сапсан". Он обнаруживает дроны в инфракрасном и видимом, радиотехническом и радиолокационном диапазонах на дальностях более 100 километров. В случае, если беспилотник особо опасен и подлежит немедленному уничтожению, то точное целеуказание передается на средства огневого поражения системы ПВО.

Средний "Таран" эффективен при угрозе массированного нападения дронов сразу с нескольких направлений, а "Пищаль" выполнен в виде ружья, пишет znak.com. Он предназначен для борьбы с одиночными целями или дронами в движении.

Новые многофункциональные комплексы способны обнаруживать, сопровождать и ликвидировать беспилотники воздействуя на их радиоканалы — управления, навигации и сброса данных.

Все комплексы пойдут в серийное производство до конца 2018 года.