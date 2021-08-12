Сибирь первопрестольная: как вы относитесь к идее переезда российской столицы. Опрос altapress.ru

Министр обороны Сергей Шойгу на прошлой неделе в очередной раз заявил о целесообразности переноса столицы России в Сибирь . Редакция altapress.ru решила выяснить, как читатели нашего сайта относятся к этой идее.

Напомним, что Шойгу уже не раз высказывался в пользу такого предложения. Говорили об этом ранее и другие официальные лица.

Чтобы выразить свое мнение относительно этой идеи — выбурите один из предложенных вариантов, либо выскажитесь в комментариях.