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Политика

Сибирь первопрестольная: как вы относитесь к идее переезда российской столицы. Опрос altapress.ru

Министр обороны Сергей Шойгу на прошлой неделе в очередной раз заявил о целесообразности переноса столицы России в Сибирь. Редакция altapress.ru решила выяснить, как читатели нашего сайта относятся к этой идее.

Красная площадь.
Красная площадь.
СС0

Напомним, что Шойгу уже не раз высказывался в пользу такого предложения. Говорили об этом ранее и другие официальные лица.

Чтобы выразить свое мнение относительно этой идеи — выбурите один из предложенных вариантов, либо выскажитесь в комментариях.

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