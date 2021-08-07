Подальше от коррупции. Кто и почему хочет перенести столицу России в Сибирь

2021 «Строить новые города»

На встрече с общественностью Сибирского отделения РАН Шойгу сказал: «В Сибири должны появиться 3−5 новых городов. Каждый — с населением от 300 тыс. до 1 млн человек». В один из новых субъектов, считает глава, нужно перевезти столицу. Такой ход, уверен он, ускорит экономическое и промышленное развитие государства.

Министр сожалеет, что в современной России нельзя реализовать такие проекты, как Комсомольск-на-Амуре, Красноярскую и Саяно-Шушенскую ГЭС, Байкало-Амурскую магистраль. «Вспомните, как искренне люди ехали на все эти стройки», — цитирует слова Шойгу «Коммерсант».