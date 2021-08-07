Подальше от коррупции. Кто и почему хочет перенести столицу России в Сибирь

Политики обсуждают перемещение главного города и его госструктур с 2008 года. Тогда в качестве эксперимента в Санкт-Петербург переехал Конституционный суд РФ. Кроме того, под вопрос ставили перенос Верховного суда. Но чудо-телепортации не произошло.
На встрече с общественностью Сибирского отделения РАН Шойгу сказал: «В Сибири должны появиться 3−5 новых городов. Каждый — с населением от 300 тыс. до 1 млн человек». В один из новых субъектов, считает глава, нужно перевезти столицу. Такой ход, уверен он, ускорит экономическое и промышленное развитие государства.
Министр сожалеет, что в современной России нельзя реализовать такие проекты, как Комсомольск-на-Амуре, Красноярскую и Саяно-Шушенскую ГЭС, Байкало-Амурскую магистраль. «Вспомните, как искренне люди ехали на все эти стройки», — цитирует слова Шойгу «Коммерсант».
В 2014 году Владимир Путин хотел перевести в Красноярск часть федеральных и центральных органов власти. Об этом он сообщил на форуме «Селигер». Инициатива президента касалась и крупных компаний, которые «затерялись в Москве».
А вот от трансформации Красноярска в государственную столицу Путин отказался. Уточнил: «В этом нет необходимости».
Министр обороны предлагал перенести столицу и раньше. В 2012-м он заявил, что так удастся снизится отток людей с востока страны.
Депутат Андрей Клычков с планами Сергея Шойгу не согласился: «Переносить из Москвы Госдуму, Совет федерации, правительство и президента нет смысла. Есть исторически сложившийся город, который признают во всем мире», — возразил он.
Сенатор Владимир Лукин в 2020-м озвучил инициативу: «Столицей России может стать Новосибирск». Он убеждал, что «столичность» пойдет городу на пользу.
Тогда мэр Новосибирска Анатолий Локоть не поддержал Лукина и заявил, что субъект готов к переменам только финансово.
В 2021 году на Прямой линии Путин сказал, что столицу нельзя перенести в Омск: «Это не решит проблем региона». Правда, переезд в Сибирь госструктур он все же допускает.
Вряд ли. Российские политики ни разу не рассматривали перенос государственного центра на Алтай. Чиновники чаще обсуждали города-миллионники: Красноярск, Омск и Новосибирск.