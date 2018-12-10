Сибиряки встретят День конституции пикетом против пенсионной реформы

12 декабря в Новосибирске пройдет очередной пикет против повышения пенсионного возраста. Мероприятие проведет обком КПРФ. Согласованная акция начнется в Первомайском сквере 12 декабря в 16:00, пишет Тайга.инфо. Акция протеста против федеральной реформы пройдет в День Конституции.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста для мужчин с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 60 лет. Изменения распространяются и на членов семей умершего кормильца, которых признают нетрудоспособным.

Госдума и Совет Федерации одобрили законопроект правительства РФ о повышении пенсионного возраста. Единственные поправки, которые были учтены, внес Путин — главная из них повышала пенсионный возраст для женщин не до 63, а до 60 лет. В десятках регионов прошли митинги против реформы.

Ранее сообщалось, что некоторые депутаты Госдумы решили оспорить пенсионную реформу в Конституционном суде. Депутаты Госдумы от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» собрали подписи под обращением в Конституционный суд (КС). Они намерены обжаловать пенсионную реформу, которая, по их мнению, противоречит основному закону страны.

В обращении депутаты ссылаются на пункт 2 статьи 55 Конституции РФ. Он запрещает принимать в России законы, которые «отменяют или умаляют права и свободы» граждан. Пенсионная реформа может касаться лишь тех, кто только начинает трудовую деятельность, а не работающих граждан, указывается в обращении.