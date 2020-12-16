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Политика

Сибирские единороссы меньшинством отклонили возвращение выборов «популиста-идиота»

Горсовет Красноярска не поддержал инициативу оппозиционных депутатов по возвращению прямых выборов мэра города, сообщает «Коммерсант».

В Барнауле прошла отчетная конференция реготделения "Единой России"
В Барнауле прошла отчетная конференция реготделения "Единой России"
Дмитрий Лямзин

Инициативу о возврате прямых выборов мэра подготовили депутаты от ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России».

Парламентарии хотели внести поправки к закону о местном самоуправлении, который с 2015 года предусматривает только одну форму избрания глав муниципалитетов — депутатами.

«Нужно признать, что избрание глав способом назначения — ошибка», — заявил лидер фракции ЛДПР Роман Крастелев, представляя инициативу.

Оппозиционеры предлагали сделать исключение для выборов мэра Красноярска. Однако для принятия постановления не хватило четырех голосов.

«15 депутатов от оппозиции поддержали постановление, семь депутатов от ЕР — против. Еще десять депутатов от ЕР воздержались», — отмечает издание.

Выборы президента.
Выборы президента.
Олег Богданов

Примечательно, что в красноярском горсовете у «Единой России» нет большинства — партия контролирует 17 мест из 35.

В ЕР решение пояснили тем, что на выборы приходят голосовать люди, которые голосуют за «популиста-идиота».

«Я не против прямых выборов, но не тогда, когда на них приходят голосовать 15−20% избирателей, и мы получаем популиста-идиота, которого потом пять лет не сможем снять», — пояснил депутат Вячеслав Дюков.

Местные политологи скептически оценили перспективы возвращения прямых выборов мэра — это может произойти по распоряжению федерального центра.

Ранее сообщали, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко, скорее всего, возглавит список ЕР на предстоящих выборах в краевое заксобрание.

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