Томенко может повести за собой «Единую Россию» на выборах в АКЗС

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, скорее всего, возглавит список «Единой России» на предстоящих выборах в краевое Заксобрание. Новым губернаторам регионов в Москве дали установку вести партии за собой.

Сведения о том, что младогубернаторы должны пройти боевое крещение выборами на этой неделе активно распространялись в политических телеграм-каналах.

Якобы на Старой площади в администрации президента решили, что новые руководители регионов, к числу которых относится и Томенко, должны в 2021 году делом доказать свою политическую жизнеспособность и популярность среди населения.

Виктор Томенко в Барнаульском зоопарке посмотрел тигрят. vk.com/zoo 22

Более того, предстоящие выборы и первое место в региональном списке заставят губернаторов более активно и эффективно работать по противодействию коронавирусу. Иначе избиратели не поддержат «ЕР».

По этому поводу в телеграм-канале «Барнаул.фм» сразу было организовано голосование среди подписчиков. На вопрос «Если бы выборы в АКЗС состоялись в блийжайшее воскресенье и во главе списка „Единой России“ был бы Виктор Томенко, то вы бы проголосовали за эту партию?» в итоге ответили 580 человек.

89% сказали, что «нет», и лишь 11% - «за».

Шансы Бессарабова

Не менее тяжелое испытание в 2021 году ждет и депутатов Госдумы. По данным некоторых политологов, на этой неделе в Москве состоялась встреча 50 действующих депутатов, которых отобрали в «ЕР» для участия в следующих выборах.

Скорее всего, от Алтайского края в них принимал участие лишь Даниил Бессарабов, который недавно был назначен на пост запредседателя комитета по госстроительству.

Инаугурация Виктора Томенко. 17 сентября 2018 года. Анна Зайкова.

Этому партийному активу «ЕР» дана установке получить на предстоящих выборах в ГД 250 мандатов, то есть «умеренное большинство». Пичем 40% от этого числа должны попасть в Госдуму по партийным спискам.