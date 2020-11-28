Томенко может повести за собой «Единую Россию» на выборах в АКЗС

Сведения о том, что младогубернаторы должны пройти боевое крещение выборами на этой неделе активно распространялись в политических телеграм-каналах.
Якобы на Старой площади в администрации президента решили, что новые руководители регионов, к числу которых относится и Томенко, должны в 2021 году делом доказать свою политическую жизнеспособность и популярность среди населения.
Более того, предстоящие выборы и первое место в региональном списке заставят губернаторов более активно и эффективно работать по противодействию коронавирусу. Иначе избиратели не поддержат «ЕР».
По этому поводу в телеграм-канале «Барнаул.фм» сразу было организовано голосование среди подписчиков. На вопрос «Если бы выборы в АКЗС состоялись в блийжайшее воскресенье и во главе списка „Единой России“ был бы Виктор Томенко, то вы бы проголосовали за эту партию?» в итоге ответили 580 человек.
89% сказали, что «нет», и лишь 11% - «за».
Шансы Бессарабова
Не менее тяжелое испытание в 2021 году ждет и депутатов Госдумы. По данным некоторых политологов, на этой неделе в Москве состоялась встреча 50 действующих депутатов, которых отобрали в «ЕР» для участия в следующих выборах.
Скорее всего, от Алтайского края в них принимал участие лишь Даниил Бессарабов, который недавно был назначен на пост запредседателя комитета по госстроительству.
Этому партийному активу «ЕР» дана установке получить на предстоящих выборах в ГД 250 мандатов, то есть «умеренное большинство». Пичем 40% от этого числа должны попасть в Госдуму по партийным спискам.