27 февраля
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Политика

Сибирские мобилизованные пожаловались Путину на командование. Подробности

Мобилизованные из Иркутской области пожаловались президенту на свое командование в ДНР.

Российские военные. Армия.
Российские военные. Армия.
Минобороны РФ

Им пообещали перевод на другое место службы, написал в Telegram-канале глава региона Игорь Кобзев. Он добавил, что держит ситуацию на контроле.

Речь идет о служащих полка 1439, которые записали видеообращение к Владимиру Путину с просьбой разобраться с «преступными приказами» командиров. Военные рассказали, что служат на территории ДНР, куда их отправили из Новосибирска в конце прошлого года.

Они утверждают, что из них — солдат территориальной обороны — за день сформировали штурмовые подразделения. После этого авторов обращения, их «на убой» без какой-либо поддержки отправляют на линию огня, пишет РБК.

Военнослужащие также сообщили — представители местного командования не называют им свои звания и фамилии, указывает bfm.ru.

Ранее регулярный отпуск для участников СВО и специальный фонд помощи семьям мобилизованных предложил создать Путин. Также глава государства предложил закрепить за каждой семьей погибшего и ветераном персонального координатора.

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