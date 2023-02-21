Регулярный отпуск для участников СВО и специальный фонд помощи семьям мобилизованных предложил создать Путин

Помощь семьям мобилизованных
Владимир Путин заявил, что семья каждого участника спецоперации должна быть в зоне постоянного внимания, ее следует окружить заботой и почетом.
«Наш долг — поддержать семьи погибших в спецоперации, на их нужды нужно откликаться сразу», — отметил президент в послании.
Также глава государства предложил закрепить за каждой семьей погибшего и ветераном персонального координатора.
Отпуск для военнослужащих
Владимир Путин отметил, что служба в зоне СВО связана с колоссальными нагрузками. Поэтому он предложил установить для военнослужащих отпуск продолжительностью 14 дней без учета времени на дорогу.
Такой отпуск будут предоставлять раз в полгода.