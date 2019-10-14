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Политика

Сибирский губернатор решил повысить себе зарплату, чтобы помочь бюджетникам

Иркутский губернатор Сергей Левченко предложил увеличить свой оклад с 18,88 тыс. до 27 тыс. рублей, сообщает РБК. Он пояснил, что так решил вопрос с увеличением зарплат работников бюджетных организаций: зарплаты госслужащих зависят от оклада главы региона.

Деньги.
Деньги.
СС0

По словам Левченко, когда его избрали губернатором, в области были большие финансовые проблемы.

«…я принял решение, чтобы себе и своим заместителям, министрам убрать 10% заработной платы», — сообщил губернатор.

За последующие годы ситуация изменилась в лучшую сторону. При этом уровень зарплат в бюджетных организациях остается невысоким. А после паводка в регионе объем работы у госслужащих вырос в разы.

«А заработная плата у них зависит от зарплаты губернатора <…> Поэтому, повышая заработную плату тем, кто сейчас стал работать в несколько раз больше, я должен был решить этот вопрос при помощи этого указа», — объяснил Левченко.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко является коммунистом. Он стоит во главе региона с 2015 года. В прошлом году доход губернатора составил более 5,5 миллиона рублей.

Также напомним, что Левченко фигурировал в громком скандале, связанным с охотой на медведя.

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