Сибирский губернатор решил повысить себе зарплату, чтобы помочь бюджетникам

По словам Левченко, когда его избрали губернатором, в области были большие финансовые проблемы.

За последующие годы ситуация изменилась в лучшую сторону. При этом уровень зарплат в бюджетных организациях остается невысоким. А после паводка в регионе объем работы у госслужащих вырос в разы.

«А заработная плата у них зависит от зарплаты губернатора <…> Поэтому, повышая заработную плату тем, кто сейчас стал работать в несколько раз больше, я должен был решить этот вопрос при помощи этого указа», — объяснил Левченко.