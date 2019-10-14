Сибирский губернатор решил повысить себе зарплату, чтобы помочь бюджетникам

По словам Левченко, когда его избрали губернатором, в области были большие финансовые проблемы.
«…я принял решение, чтобы себе и своим заместителям, министрам убрать 10% заработной платы», — сообщил губернатор.
За последующие годы ситуация изменилась в лучшую сторону. При этом уровень зарплат в бюджетных организациях остается невысоким. А после паводка в регионе объем работы у госслужащих вырос в разы.
«А заработная плата у них зависит от зарплаты губернатора <…> Поэтому, повышая заработную плату тем, кто сейчас стал работать в несколько раз больше, я должен был решить этот вопрос при помощи этого указа», — объяснил Левченко.
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко является коммунистом. Он стоит во главе региона с 2015 года. В прошлом году доход губернатора составил более 5,5 миллиона рублей.
Также напомним, что Левченко фигурировал в громком скандале, связанным с охотой на медведя.