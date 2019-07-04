Путин признал паводок в Сибири бедствием федерального значения

Президент РФ Владимир Путин издал указ «О мерах по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области». В соответствии с документом, предложено считать паводок в Иркутской области «чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования», сообщается на сайте Кремля.

Указом рекомендовано привлечь к ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с наводнением, Вооруженные Силы РФ, другие войска и воинские формирования.

Правительству дается указание обеспечить выделение из федерального бюджета средств на капитальный ремонт поврежденного жилья, а также средств на строительство или на приобретение нового жилья, пишет bfm.ru.

Число жертв паводка достигло 20 человек. Ранее сообщалось о 18 погибших.

Предварительно, ущерб от паводка в Иркутской области составил 29 млрд рублей, сообщает РИА Новости.

Сейчас к ликвидации последствий ЧС привлечено около 3 тысяч человек, 462 единицы техники, 83 плавсредства, шесть воздушных судов.

Ранее исследователи назвали причины наводнения в Сибири — атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.