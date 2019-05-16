Сибирский полпред обвинил чиновников Хакасии в некомпетентности и подставе

В феврале правительство Хакасии отказало ПАО «МРСК Сибири» в повышении тарифов на электроэнергию, а в ответ компания заявила, что у республики есть серьезные долги перед «Хакасэнерго». По мнению Меняйло, чиновники подставляют губернатора Валентина Коновалова.

Там работают некомпетентные люди, которые подставляют Коновалова. Сам он должен хотя бы в общих чертах понимать суть процессов, у него должны быть специалисты. В команде главы Хакасии я таких пока не вижу, а сам он не особенно разбирается в вопросе. <.> Очевидно, что местные власти не способны решить эту проблему. Системной работы по вертикали там нет, вместо нее в ЖКХ Хакасии творится бардак и безобразие.