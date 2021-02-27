Сидения знаменитой дипломатической дрезины были обиты красным бархатом. Подробности путешествия на родину

Российские пограничники не удивились появлению дипломатов, которые вернулись из Северной Кореи на дрезине, пишет Lenta.ru.

Деталями возвращения на родину поделился третий секретарь посольства Владислав Сорокин, который и толкал тележку с людьми и чемоданами.

Представитель российской дипмиссии в Стране утренней свежести рассказал, что пограничники встретили их с такими лицами, будто каждый день видят такие тележки, однако это не так.

Пограничники приняли ставшую теперь знаменитой тележку на хранение и помогли все из нее выгрузить. От границы до Владивостока сотрудники российского посольства забрал специальный автобус, который выделили власти Приморского края.

Совместное производство

Саму дрезину изготовили специалисты совместного российско-корейского предприятия «Расонконтранса», расположенном недалеко от границы.

«Украшения, то, что красным бархатом были обиты сидения — это инициатива именно наших корейских друзей», — отметил Сорокин.

Изготовление тележки заняло несколько дней.

Дипломат рассказал, что поездка на дрезине стала самым необычным путешествием в его жизни, но он готов его повторить, «если Родина прикажет».

Что произошло

О «путешествии» дипломатов и членов их семей стало известно вечером 25 февраля. Россияне не смогли покинуть территорию Северной Кореи обычным путем, так как пассажирское сообщение между Россией и КНДР прервано из-за пандемии коронавируса.

В результате россияне добирались до приграничного района общественным транспортом, но пересечь разделяющую страны реку Туманная по железнодорожному мосту пришлось на несамоходной дрезине.

Представитель МИД Мария Захарова рассказала, что у российских граждан была возможность добраться до РФ через Китай, однако тогда им пришлось бы три недели находиться в карантине.

Вопрос о том, почему дипломатических работников не обеспечили транспортом, стоит адресовать северокорейской стороне, заявила представитель МИД РФ.