Силовики обыскали жилище еще одного сторонника Навального в Алтайском крае

Квартиру координатора штаба Алексея Навального в Бийске Вадима Останина обыскали силовики. Об этом сообщили на странице штаба «Вконтакте». Хозяин квартиры возмутился тем, что дверь жилища после визита правоохранителей была открыта несколько дней.

Останин приехал домой и обнаружил квартиру «полностью разграбленной».

«Вывернутые столы, разобранные диваны, вываленные на пол вещи, раскуроченный компьютер — незваные гости не отличались аккуратностью», — говорится в сообщении штаба.

Якобы силовики забрали у Вадима Останина деньги, флешки, жесткий диск, несколько телефонов, документы и так далее.

Координатор штаба обратился в полицию.

Почему у сторонников Навального проходят обыски?

Как уже писал altapress.ru, обыски проходят в разных городах РФ у сторонников Алексея Навального и людей, имеющих отношение к штабам оппозиционера. В Бийске силовики уже приходили к бывшему заму координатора штаба Катерине Фоменко.

Оперативные мероприятия проводятся по делу о Фонде борьбы с коррупцией (ФБК).

Изначально сообщалось, что ФБК обвиняют в отмывании порядка 1 млрд рублей. В Следственном комитете заявляли, что в 2016—2018 годах сотрудники фонда и другие «лица, имеющие отношение» к нему, получили от третьей стороны деньги в рублях и валюте, которые «заведомо для них были приобретены преступным путем».

Для отмывания, по утверждению следователей, эти деньги внесли через банкоматы на счета в нескольких банках, после чего перевели в ФБК. Откуда именно поступили указанные средства, Следственный комитет планировал выяснить в ходе расследования. Ряд сотрудников ФБК вызывали на допрос в рамках этого дела.