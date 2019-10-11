Силовики Украины обвинили российские спецслужбы в нашествии «воров в законе»

Украинские власти и силовики полагают, что Россия и ее спецслужбы могут специально присылать в страну воров в законе, чтобы дестабилизировать ситуацию.

«Украина становится лакомым пристанищем для таких бандюганов (в первую очередь, грузинских). И Россия кстати в этом очень заинтересована», — пишет украинский портал ТСН.

В последнее время на Украина все чаще едут кавказские воры в законе, которые пытаются контролировать различные сферы бизнеса в стране.

«Они пытаются зарабатывать на всем. Они пытаются брать под контроль каких-то мелких воришек, промышляющих каким-то воровством, каким-то образом контролировать их, брать с них часть дани, якобы за управление этой преступной деятельностью, или как за защиту якобы этой преступной деятельности, но они так же пытаются влезть и в гораздо более такие современные технологические бизнес-процессы», — сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

Также СМИ вспоминают недавнюю историю, когда Национальная полиция Украины в ходе спецоперации в Киевской области ликвидировала гражданина Грузии Шоту Чичиашвили, который имеет статус криминального авторитета, пишет ura.ru.

У себя на родине он был осужден за совершение нескольких тяжких преступлений. Авторитет забаррикадировался в строительном вагоне и отстреливался из двух пистолетов, два спецназовца получили ранения. В итоге бандит был ликвидирован.

Тюрьма. Анна Зайкова.

Это не единственная подобная новость в украинской повестке — так, в конце августа сообщалось, что на Украине местная полиция сорвала «сходку» криминальных авторитетов по случаю дня рождения вора в законе Надира Салифова (Гули).

Президентская война с «законниками»

В 2005 году — при президентстве Михаила Саакашвили — Грузия объявила ворам в законе войну, и криминальные авторитеты хлынули в Россию и за границу.

В 2019 году Владимир Путин внес в Уголовный кодекс РФ отдельную статью 210.1, предусматривающую наказание для криминальных авторитетов за сам факт занятия ими иерархического положения в преступной группе. Госдума приняла соответствующий закон, и в апреле этого года Путин его подписал. Санкция статьи предполагает наказание от 8 до 15 лет лишения свободы и штраф до 5 млн рублей.

Отказ от титулов

Также законом предусматривается, что лицам, занимающим высшее положение в преступной иерархии, не может быть назначено наказание ниже низшего предела, либо условное осуждение. В отдельный состав преступления выделяется координация действий организованных групп.

За это грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет и миллионный штраф.

Тюрьма , колючая проволока. CC0

Уже известно несколько случаев отказа от «воровской короны». От этого статуса отказался москвич Олег Мухаметшин, известный в криминальной среде, как Муха Люберецкий. А также Амерхан Муцоев (Мори) выиграл иск о признании себя «не вором в законе».

Вор в законе — титул некоторых членов преступного мира, относящихся к его элите и пользующихся значительным авторитетом.