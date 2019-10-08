Бойцы спецназа в Подмосковье обвинили руководителя в связях с влиятельным «вором в законе»

В Подмосковье экс-сотрудники СОБР «Булат» Росгвардии просят проверить своего бывшего руководителя Алексея Касьяна на связь с криминальным авторитетом Шакро Молодым (Захарием Калашовым), сообщает РЕН ТВ .

У телеканала есть письмо силовиков, которое они якобы отправили в СКР, Росгвардию, Генпрокуратуру, ФСБ и администрацию президента.

Перестрелка у ресторана

По сведениям СОБРовцев, Касьян в 2015 году участвовал в перестрелке у ресторана Elements на Рочдельской улице Москвы — тогда группировка криминального авторитета Шакро Молодого требовала деньги у хозяйки ресторана, но та вызвала свою охрану. Началась перестрелка, в которой погибли два человека, еще четверых доставили в больницу.

Нет состава преступления

Касьян оказывал содействие группировке Шакро Молодого, утверждают авторы послания. По их словам, несмотря на то, что подполковник принимал участие в перестрелке и его действия зафиксировала камера наблюдения, он смог избежать уголовного наказания — дело против него было прекращено из-за отсутствия состава преступления.

В то же время остальные зачинщики конфликта, в том числе Калашов и его соратник Андрей Кочуйков (Итальянец), понесли наказание в соответствии с законом. Касьян, в свою очередь, продолжил служить в правоохранительных органах.

Служба и связи

В обращении указывается, что Касьяна «покрывают» его руководители. По данным авторов письма, работая в подмосковном управлении Росгвардии, силовик создал новую «группировку», которая по его указанию «решает» задачи криминалитета.

Касьян, по их утверждению, продолжает поддерживать связь с отбывающим наказание Шакро Молодым и одновременно проходит службу в Росгвардии, пишет znak.com.

Без комментариев

По данным телеканала, после появления письма бывших сотрудников СОБР «Булат» подмосковного управления Росгвардии ведомство начало проверку. Официального комментария ведомства пока не поступало.

Сняты обвинения

В 2018 году ФСБ сняла обвинения с полковника Следственного комитета по делу «вора в законе». Спецслужба прекратила уголовное преследование заместителя главы управления собственной безопасности (УСБ) Следственного комитета РФ полковника Александра Ламонова по делу о взятке от вора в законе Захария Калашова, более известного как «вор в законе» Шакро Молодой.

Источник в правоохранительных органах рассказал: «В отношении Ламонова прекращено дело о взятке от Шакро, возбужденное летом 2016 года. За ним признано право на реабилитацию».

Ламонов содержался под арестом с июля 2017 года.

Взятка

В 2018 году ФСБ раскрыло крупный сговор московских бизнесменов с целью выкупа у следователей криминального авторитета. Размер взятки должен был составить пять миллионов долларов.

Самый главный после Деда Хасана

" Криминальный генерал" Шакро Молодой стал главным российским криминальным авторитетом после смерти Деда Хасана. По делу Шакро Молодого впервые в истории отечественной юриспруденции в материалах было использовано понятие «лидер преступного сообщества России».

Колония , колючая проволока. Ирина Пергаева

Следственное управление ФСБ, отмечает издание, возбудило в отношении Калашова дело по достаточно редкой статье — «организация преступного сообщества лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии». В материалах уголовного дела говорится, что «Калашов З. К. стал лидером преступного сообщества России после гибели „вора в законе“ Усояна А. Р. по кличке „Дед Хасан“ в 2013 году».

<Сейчас Шакро Молодой отбывает срок в Краснодарском крае.>

Выборное «мероприятие»

В августе 2018 года на одном из теплоходов-ресторанов в районе Лужников состоялась масштабная сходка «воров в законе». В мероприятии приняли участие: Василий Христофоров (Вася Воскрес), Дмитрий Чантурия (Мирон), Олег Шишканов (Шишкан), Михаил Воеводин (Миша Лужнецкий), Алексей Петров (Петрик), Сергей Аксенов (Аксен), Бадри Когуашвили (Бадри Кутаисский), Кахабер Парпалия (Каха), Элгуджа Туркадзе (Гуджа Кутаисский), Мераб Гогия (Мелия).

Такого многочисленного и представительного сбора преступных лидеров столица не видела.

На сходке новым держателем главного общака страны и «вором в законе № 1» единогласно был выбран Олег Шишканов. Таким образом он сменил Шакро Молодого, получившего крупный срок за вымогательство.

Но и Шишкан сейчас находится под следствием.

Президентский закон

В 2019 году Владимир Путин внес в Уголовный кодекс РФ отдельную статью 210.1, предусматривающую наказание для криминальных авторитетов за сам факт занятия ими иерархического положения в преступной группе. Госдума приняла соответствующий закон, и в апреле этого года Путин его подписал. Санкция статьи предполагает наказание от 8 до 15 лет лишения свободы и штраф до 5 млн рублей.

Но криминальная «сага» продолжается.