Единогласно избранный «вор в законе № 1» начал прием региональных представителей в своей резиденции

Олег Шишканов — Шишкан — начал прием посетителей в своем особняке, расположенном в Раменском районе Подмосковья. «Вор в законе № 1» на крупный сходке был выбран новым держателем главного «общака».

Также он сформировал ближайшее окружение. В него вошли «коллеги» Сергей Левашов (Рамс) и Константин Борисов (Костыль). Последний, правда, еще находится в колонии.

К Шишкану постоянно едут как другие «воры в законе», так и «гонцы» от разных криминальных группировок из регионов — одни из главных наполнителей общака.

С посетителями Шишкан встречается в одном из помещений своей огромной виллы, сообщили «Росбалту» источники в правоохранительных органах. Его предшественники предпочитали не работать дома. Аслан Усоян (Дед Хасан) вел прием в ресторане «Старый фаэтон», у входа в который его в итоге и застрелил киллер. Захарий Калашов (Шакро молодой) встречался с гостями в помещении бывшего казино «Голден Пэлас».

«Дипмиссия» за рубежом

Зять Шишкана выполняет функции помощника, начальника службы безопасности, бухгалтера и т. д. Также известно, что «вор в законе № 1» уже пообщался со своим близким другом — «законником» Рамсом.

Последний сейчас проживает в США, но рассматривается вариант, по которому он вернется в Россию, чтобы занять место рядом с Шишкановым. Однако не исключено, что Левашов будет своеобразным представителем «вора в законе № 1» за рубежом.

Выборное «мероприятие»

В августе 2018 года на одном из теплоходов-ресторанов в районе Лужников состоялась масштабная сходка «воров в законе». В мероприятии приняли участие: Василий Христофоров (Вася Воскрес), Дмитрий Чантурия (Мирон), Олег Шишканов (Шишкан), Михаил Воеводин (Миша Лужнецкий), Алексей Петров (Петрик), Сергей Аксенов (Аксен), Бадри Когуашвили (Бадри Кутаисский), Кахабер Парпалия (Каха), Элгуджа Туркадзе (Гуджа Кутаисский), Мераб Гогия (Мелия).

Такого многочисленного и представительного сбора преступных лидеров столица не видела.

На сходке новым держателем главного общака страны и «вором в законе № 1» единогласно был выбран Олег Шишканов. Таким образом он сменил Шакро Молодого, получившего крупный срок за вымогательство.

Что известно о Шишкане

Шишканов родился 19 июля 1964 года в Раменском. В 1981 году участвовал в групповом изнасиловании, убийстве девушки и уничтожении ее трупа. На суде Шишканов взял всю вину на себя, так как ему по молодости лет грозили 10 лет колонии усиленного режима, а его подельникам — расстрел, пишет ura.ru.

«Позорная» статья не отразилась на Шишкане, в лагерях он стал авторитетом во многом благодаря покровительству вора Тараса Хурцилавы по кличке Дуру. Шишкан строго следовал воровским понятиям и в итоге дослужился до места смотрящего в ИТК № 11 в Пермском крае. В колонии подружился с ворами Худо Гасояном по кличке Худо Саратовский и будущим российским «боссом всех боссов» Захарием Калашовым по кличке Шакро Молодой.