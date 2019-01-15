Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 января -21°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика
211

Силуанов удивился тяжелой реакции россиян на пенсионную реформу

Первый вице-премьер Антон Силуанов в интервью «Коммерсанту» рассказал, что тяжелая реакция российского общества на старт пенсионной реформы стала неожиданной. На это обратил внимание РБК.

Антон Силуанов.
Антон Силуанов.
Анна Зайкова, altapress.ru

По словам Силуанова, именно пенсионная реформа была самым тяжелым вопросом в работе правительства в 2018 году:

«Предложение правительства было воспринято очень тяжело, и несмотря на все корректировки, которые были сделаны после широкого обсуждения в обществе, с парламентариями, напряжение осталось», — рассказал Силуанов.

Тем не менее, первый вице-премьер убежден, что «это все равно нужно было делать». Силуанов подчеркнул, что в правительстве пришли к выводу. что повышение пенсионного возраста стало неизбежным.

Пенсионный возраст с 2019 года будет повышаться постепенно — в течение 10 лет. Женщины будут уходить на пенсию в 60 лет, мужчины — в 65, но только в 2028 году. При этом для ряда категорий возраст выхода на пенсию не изменили: например, работникам вредных производств и др.

Установлены и новые основания для досрочного выхода на пенсию, и 25-процентная надбавка для части сельских работников (к фиксированной части пенсии). С 1 января пенсии неработающих вырастут на 7,05% — это рекордное увеличение за последние годы. Правда, получателям маленьких пенсий добавят лишь 500−600 рублей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость