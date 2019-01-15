Силуанов удивился тяжелой реакции россиян на пенсионную реформу

По словам Силуанова, именно пенсионная реформа была самым тяжелым вопросом в работе правительства в 2018 году:
«Предложение правительства было воспринято очень тяжело, и несмотря на все корректировки, которые были сделаны после широкого обсуждения в обществе, с парламентариями, напряжение осталось», — рассказал Силуанов.
Тем не менее, первый вице-премьер убежден, что «это все равно нужно было делать». Силуанов подчеркнул, что в правительстве пришли к выводу. что повышение пенсионного возраста стало неизбежным.
Пенсионный возраст с 2019 года будет повышаться постепенно — в течение 10 лет. Женщины будут уходить на пенсию в 60 лет, мужчины — в 65, но только в 2028 году. При этом для ряда категорий возраст выхода на пенсию не изменили: например, работникам вредных производств и др.
Установлены и новые основания для досрочного выхода на пенсию, и 25-процентная надбавка для части сельских работников (к фиксированной части пенсии). С 1 января пенсии неработающих вырастут на 7,05% — это рекордное увеличение за последние годы. Правда, получателям маленьких пенсий добавят лишь 500−600 рублей.