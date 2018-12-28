Какие важные перемены произошли в Алтайском крае в 2018 году

2018 год важен не просто рядом итогов: произошло немало серьезных событий, которые навсегда изменили нашу жизнь и будут влиять на нее в будущем. Журналисты altapress.ru выбрали наиболее важные перемены и выяснили, каковы их последствия.

Краткое содержание

1. Сменились элиты

В этом году в Алтайском крае произошла глобальная смена элиты. Буквально за полгода в регионе появились другие губернатор, члены правительства, руководители основных силовых структур, арбитражного суда, глава Сбербанка.

Что изменилось?

Новые команды задают другие правила в политике, бизнесе и в правовом поле. С ними придется по новой строить отношения, начался передел сфер влияния.

Новые руководители в большинстве своем заметно младше предшественников. Средний возраст «новичков» — около 45 лет. То есть к власти пришло буквально новое поколение управленцев. Они отличаются от предшественников — выходцев еще из советской эпохи, у которых другое представление о рынке и работе с людьми.

Инаугурация Виктора Томенко. 17 сентября 2018 года. Анна Зайкова.

Каковы последствия?

Столь масштабную «замену игроков», учитывая, что среди них большое число «легионеров», то есть людей, пришедших из других регионов, оценивают по-разному.

С одной стороны, они чужие Алтайскому краю и могут, что называется, не «болеть душой» за него. С другой — позитивные результаты работы именно в таком тяжелом регионе явно пойдут в зачет при дальнейшей карьере.

Кроме того, приход новичков поможет сломить инерцию, разрушить в том числе коррупционные схемы. «Изменения никогда не проходят в идеальной ситуации. „Выходить из колеи“ всегда болезненно и тяжело. Но с точки зрения развития это хорошо», — говорит политолог Ярослава Шашкова.

Бизнесу такая смена руководства в крае, с одной стороны, дает надежду на создание более благоприятных условий для развития, которых давно ждали. С другой — сулит немалую работу по выстраиванию новых отношений.

Комментарии

По словам политолога Ярославы Шашковой, новые люди принесут с собой другие идеи, свой опыт: «У них нет ответственности за предыдущие решения. Они могут принять радикальные меры по улучшению ситуации».

Ее слова подтвердил в интервью altapress.ru и вице-премьер Иван Кибардин, приехавший из Красноярска: «Человеку извне проще что-то менять».

2. Повысился пенсионный возраст

Повышение возраста выхода на пенсию стало одним из главных событий 2018 года. И хотя эксперты много лет объясняли, что это неизбежно, многие россияне оказались к нему не готовы.

Пенсионный фонд в Барнауле. yandex.ru/maps

Что изменилось?

Пенсионный возраст с 2019 года будет повышаться постепенно — в течение 10 лет. Женщины будут уходить на пенсию в 60 лет, мужчины — в 65, но только в 2028 году. При этом для ряда категорий возраст выхода на пенсию не изменили: например, работникам вредных производств и др.

Установлены и новые основания для досрочного выхода на пенсию, и 25-процентная надбавка для части сельских работников (к фиксированной части пенсии). С 1 января пенсии неработающих вырастут на 7,05% — это рекордное увеличение за последние годы. Правда, получателям маленьких пенсий добавят лишь 500−600 рублей.

Кроме того, вводится новая категория — предпенсионеры: это граждане, которым осталось пять лет до выхода на пенсию. Им предусмотрены особые гарантии. При этом предпенсионер должен получить в ПФР справку, что он является таковым.

Каковы последствия?

После того как изменения озвучили, в стране зафиксировали рост протестной активности. Так, в третьем квартале 2018 года количество протестов возросло более чем в два раза (по сравнению со вторым кварталом года), по оценкам Центра экономических и политических реформ.

К осени, как показали опросы, около трети россиян стали хуже относиться к президенту, произошло рекордное снижение электоральных рейтингов Владимира Путина и «Единой России».

Пикет против повышения пенсионного возраста. Анна Зайкова

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Говорить об устойчивости и стабильности пенсионной системы не приходится, полагает Анна Ермолина, сотрудник Института социальной политики Высшей школы экономики. По словам эксперта, сейчас поступления из федерального бюджета составляют 43−44% в структуре дохода ПФР.

В таких условиях пространство для маневра было узким: либо мы повышаем страховые взносы (что чревато дальнейшим уходом работодателей в тень), либо возраст.

По словам эксперта, через повышение возраста выхода на пенсию прошли в последние 15−20 лет все развитые и многие развивающиеся страны.

Однако в большинстве из них переход был намного мягче, чем в России, — прибавляли по два — четыре месяца в год. Как правило, там реформу реализовали в периоды экономических кризисов. И огромное внимание уделяли информированию. «Чтобы люди смогли к нему морально подготовиться и выстроить свою жизненную стратегию», — пояснила Анна Ермолина.

3. Распрощались с долевками

В 2018 году вступили в силу поправки в закон о долевом строительстве жилья: застройщик не сможет получить деньги дольщика, пока не построит объект.

Новостройки Барнаула. Строительство. Дмитрий Лямзин.

Что изменилось?

С 1 июля 2018 года закон разрешил застройщикам открывать эскроу-счета в банках и принимать на них средства дольщиков. Законодатели считают: это не позволит строителю потратить деньги на что-либо, кроме стройки. Плюс проект проконтролирует банк, который выдаст на него деньги. С 1 июля 2019 года это станет обязательным принципом долевого строительства.

Конечная цель — перевести рынок на проектное финансирование (строительство в кредит или собственные деньги) и продавать только готовые квартиры.

В конце декабря поправки в закон уточнили: открывать эскроу-счета нужно будет даже на дома, разрешение на которые выдали в старом правовом поле — до 1 июля 2018 года. То есть строителям не дали возможность еще несколько лет работать по-старому.

Каковы последствия?

Предприниматели Алтайского края уверены, что это приведет к падению объемов строительства и повышению цен.

Число новостроек сократится хотя бы потому, что банки согласятся кредитовать далеко не всех. Дефицит новостроек (плюс подорожание стройматериалов из-за роста НДС) по закону рынка должен привести к повышению цен на недвижимость. Однако резких скачков не произойдет, говорят эксперты.

Недвижимость. Новостройка. Двери. СС0

Законодательные нововведения также отразятся на бизнесе застройщиков. Часть компаний будет вынуждена уйти с рынка вообще, часть — сократить объем работ с последующим увольнением людей, сокращением налоговых отчислений и так далее. С другой стороны, уверены чиновники, рынок сам себя отрегулирует, и жилья все равно будут строить столько, сколько захотят купить граждане.

Комментарии

Александр Мишустин,

президент Союза строителей Алтайского края:

С 2015 года падает сумма инвестиций в отрасль. Мы не смогли получить достаточного числа разрешений на строительство. В 2018 и 2019 годах мы введем примерно одинаковое количество квадратных метров. Но дальше перспектива не просматривается.

4. Вырубили деревья

В 2018 году в Барнауле продолжилось то, что чиновники называют реновацией зеленых насаждений: второй год подряд на улицах краевой столицы сносили сотни больших деревьев, а вместо них высаживали новые. Пока они не выросли, это все больше похоже на опустынивание города.

Вырубка деревьев в парке «Изумрудный». Анна Зайкова

Что изменилось?

Шоком для многих стало то, как изменился парк «Изумрудный». Арендатор срубил там, по данным экспертизы, 722 дерева. Руководство парка утверждало, что это были санитарные рубки. Также оно подготовило проект реконструкции зоны и пообещало, что она будет зеленее прежней. Но пока мы имеем только уголовное дело по факту вырубки.

В конце лета стало известно, что краевые власти планируют вырубить 2 га ленточного бора, чтобы построить вертолетную площадку рядом с медкластером на Горе. После общественного резонанса этот процесс приостановили.

На самом деле территория возможных рубок существенно больше. Совершенно законно с Горы могут исчезнуть почти 600 га — это четверть барнаульского леса. Дело в том, что в 2010 году губернатор Александр Карлин зарезервировал там землю для госнужд под капстроительство и рекреацию.

К зиме тема рубок в ленточных борах Алтайского края вышла на федеральный уровень. Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин заявил, что боры региона защитят от рубок с января 2019 года. Вскоре после этого 17 тыс. лесоводов края выступили против этой инициативы и пообещали выйти на митинги.

Строительство в лесу. Анна Зайкова.

Каковы последствия?

Начался новый виток дискуссии. Чтобы разрешить спор экологов и лесоводов, решили призвать на помощь науку. Проблема дошла до президента Владимира Путина, который признал, что лесная сфера коррумпирована и криминализирована.

В 2019 году в регионе пройдет ряд круглых столов и экспертных советов на эту тему, в том числе с участием федеральных экспертов.

Комментарии

Здесь уместна цитата, которую мы вынесли на первую полосу.

Алексей Грибков,

эколог , эксперт ОНФ:

Разговоры о том, что, если хозяйство не вести, лес умрет — это чушь. Получается, что Бог сначала создал управление лесами Алтайского края, потом его бухгалтерию, а только потом леса.

5. Изменился статус высказываний в интернете

В 2018-м многие дискуссии и громкие истории, начавшиеся в соцсетях, получали продолжение в реальном мире.

«ВКонтакте». СС0

Что изменилось?

Власти и раньше пытались влиять на происходящее в интернете, но лишь в этом году мы увидели начало соединения «двух миров». Мы наблюдали это на федеральном уровне, но самое главное — у себя в регионе.

Самые громкие истории связаны с делами об экстремизме, когда за мемы «ВКонтакте» людям грозили реальные сроки. По интернету стали ходить инструкции о том, что нельзя постить на своих страницах, чтобы не попасть под уголовное преследование. Но были и другие, не менее интересные случаи.

Полиция устроила проверку в школе № 101 после поста Ульяны Меньшиковой в Facebook о том, что ее сын подвергается травле и избиениям со стороны сверстников. История прогремела на всю Россию — звезды эстрады записывали видео в поддержку ребенка.

УФАС инициировало опрос жителей края о рекламе «Магис-Спорта» после того, как ее обсуждение началось в интернете. Руководитель Punk You Brands Данил Снитко написал пост в Facebook, в котором назвал кампанию неуместной. Потом тему подхватили СМИ.

Хакер. СС0

Каковы последствия?

Все эти случаи заставляют задумываться о словах и действиях в виртуальной среде. Интернет перестал быть «междусобойчиком» узкой группы продвинутых пользователей. Он проник в нашу жизнь, его влияние уже нельзя не замечать.

Комментарии

Евгения Лампадова,

руководитель PR-агентства «Лампа»:

Интернет давно стал реальностью, другое дело, что не все это понимали. Сегодня это та самая форточка для общества, благодаря которой у жителей страны есть ощущение свободы. Именно ощущение, не сама свобода, но все же. Пока эта реальность параллельна офлайновой, и попыток ее контролировать со стороны властей будет все больше. Однако тотальная «зачистка» уже невозможна. Форточка открыта давно, ее, конечно, можно прикрыть частично, но закрыть полностью не выйдет.

6. Проверки ТЦ и других объектов

Трагедия в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», унесшая жизни 60 человек, «аукнулась» и Алтайскому краю. Этот страшный пожар стал поводом для тотальных проверок МЧС и прокуратуры во всех местах массового скопления людей: торговых центрах, ресторанах, детских садах, школах, больницах, театрах и т. п.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня». ГУ МЧС по Кемеровской области.

Что изменилось?

Из-за найденных нарушений в Барнауле на время закрывали пять ТЦ: «Праздничный», «Гулливер-парк», «Арену», «Россию» и «Район». В Бийске работу прекращали ТЦ «Воскресенье» и «Ривьера».

Нарушения пожарной безопасности нашли во всех подобных объектах. В большинстве ТЦ вскрылись проблемы с пожарной сигнализацией, системами пожаротушения и дымоудаления, эвакуационными выходами.

После получения предписаний прокуратуры каждого «нарушителя» проверили повторно. Самые серьезные проблемы там устранили, с частью более мелких им разрешили работать, но до момента очередной проверки.

Во Дворце зрелищ и спорта учения. altapress.ru

Досталось и одному из самых крупных социальных объектов Барнаула — Дворцу зрелищ и спорта. С 8 августа здание закрыто на неопределенный срок. Его собственник, Алтайкрайсовпроф, несколько месяцев сражался с прокуратурой и МЧС в судах, но так и не смог добиться отмены этого решения.

В конце декабря началась вторая волна последствий проверок. Так, прокуратура закрыла две игровые детские зоны в ТРЦ Galaxy, а также торговый центр «Геомаркет». В обоих случаях собственники не устранили найденные ранее нарушения.

Каковы последствия?

Владельцы торговых помещений срочно устраняли нарушения. Хочется надеяться, что после этого безопасность там действительно повысилась.

А Дворец спорта ждут более серьезные последствия — объект, скорее всего, сменит собственника. Им может стать бизнесмен Михаил Дроздов. В случае покупки он намерен привести дворец в соответствие всем нормам и капитально отремонтировать.

Дворец зрелищ и спорта в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru

Комментарии

Во всех тех случаях, когда прокуратура обращалась с иском в суд, найденные нарушения, во-первых, несли угрозу для жизни людей, а во-вторых, были не устранены с момента предыдущих проверок.

Андрей Соколовский,

прокурор Железнодорожного района:

При повторной проверке в ТРЦ Galaxy выяснилось, что пожарная безопасность объекта по-прежнему не обеспечена. Игровые зоны, которые суд закрыл в обеспечение нашего иска, не просто опасны для детей в случае пожара. Они в принципе не должны находиться в этом месте: закон запрещает размещать такие объекты выше второго этажа.

7. Оптимизации притормозили

В 2018 году Алтайский край остро почувствовал последствия курса на оптимизацию, который власти продвигают уже несколько лет.

Что изменилось?

В уходящем году жители региона активно боролись за отмену решений о закрытии школ, домов престарелых и отделений в больницах. И в некоторых случаях одержали победу.

Так, в селе Новокалманка Усть-Калманского района местная власть, родители и педагоги дали отпор районным и краевым чиновникам в вопросе о понижении статуса местной школы до девятилетки и перевода в филиал более крупного учреждения. Люди были готовы выйти на акцию протеста и даже перекрыть трассу.

Похожая ситуация произошла в Романовском районе: местная администрация не смогла реорганизовать школу в поселке Майском. Жители через суд заставили чиновников прислушаться к их мнению и отказаться от планов оптимизировать учреждение.

В октябре в Алтайском крае прогремело правительственное решение закрыть 11 из 14 домов престарелых малой вместимости. Постановление об этом подписал губернатор Виктор Томенко.

Каковы последствия?

После появления публикаций в СМИ решение о реорганизации новокалманской школы отложили как минимум на год. Однако дальнейшая судьба школы туманна.

А случай с закрытием домов престарелых получил еще больший резонанс. В итоге Томенко на следующий же день отменил свое решение.

Чиновников, имевших отношение к этому документу — заместителя председателя правительства Надежду Капуру и врио министра труда и социальной защиты Михаила Дайбова, — сначала уволили, а затем снова трудоустроили. Капура возглавила новое управление по труду, а Дайбова решили сделать замом управделами губернатора.

В Новокалманской школе. altapress.ru

Комментарии

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Насильно никого осчастливить нельзя, это же понятно. После публикации документа о закрытии домов престарелых мы получили обратную связь от жителей края. Реакция резко отрицательная. И ни одного отзыва в поддержку! Это было ошибочное постановление.

8. Смягчили законодательство

2018 год ознаменовался массовой борьбой с наказанием за экстремизм в соцсетях. Правоохранители так увлеклись, заводя дела за картинки, что это вылилось в волну протеста, после которой пришлось вносить поправки в Уголовный кодекс РФ.

Что изменилось?

Проблема получила резонанс после того, как жительница Барнаула Мария Мотузная рассказала о своем опыте общения с полицией и следователями. Девушку обвинили в экстремизме и оскорблении чувств верующих за публикацию провокационных картинок в соцсети. (Подробнее об этом на стр. 2. — Прим. ред.)

Вслед за Марией стали «выходить из тени» и другие люди, которым вменяли те же преступления. В Алтайском крае нашлось еще четыре похожих дела.

Мария Мотузная. vk.com/lior018

Каковы последствия?

Резонанс дошел до президента Владимира Путина, и он внес в Госдуму законопроект о частичной декриминализации «экстремистской» ст. 282 УК РФ. Документ уже прошел три чтения, его утвердил Совет Федерации. Как только его подпишет Путин, закон опубликуют и он вступит в силу.

Депутаты пообещали, что как только инициатива заработает, все дела по «экстремизму в картинках» прекратят и переквалифицируют в административные. А вот если наказанный человек совершит то же самое в течение года, его будут судить по уголовной статье.

Комментарии

Алексей Бушмаков,

адвокат:

Сейчас за такой экстремизм дают условные сроки, а после принятия поправок, я уверен, людей реально будут лишать свободы, так как это будет рецидив. Я считаю, что наказывать за мысли, слова и мемасики уголовно в принципе нельзя, если они не повлекли причинения какого-либо вреда. И нужно убрать из УК РФ и статью об оскорблении чувств верующих.

9. Изменилась роль Telegram

В 2018 году мессенджер Telegram не только окончательно превратился в медиаплатформу нового поколения, но и стал инструментом политического влияния. И это несмотря на непрекращающуюся «войну» с Роскомнадзором: мессенджер пытаются заблокировать с 16 апреля.

Telegram. Tele2

Что изменилось?

Пользователи научились ставить себе VPN и настраивать прокси-серверы, в регионах появились сотни телеграм-каналов, а Telegram теперь напрямую влияет на политику, поведение и высказывания чиновников.

Не все представители власти ведут личные телеграм-каналы, но то, что все их мониторят — это факт, — говорят эксперты медиа-рынка. Политики следят в Telegram за местной «тусовкой», за упоминаниями на федеральном уровне, бывает, прислушиваются к мнению авторов. И там же сегодня ведутся информационные войны.

Каковы последствия?

Политологи считают, что многочисленные «вбросы» в Telegram существенно повлияли на выборы Хакасии, рейтинги кандидатов в президенты России и отставку экс-губернатора Алтайского края Александра Карлина.

Комментарии

Максим Горбунов,

аналитик агентства маркетинговых стратегий MAKС: