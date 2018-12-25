Прокуратура рассказала, чего хочет от собственников детской игровой зоны в Galaxy и «ГЕОмаркета»

На закрытых игровых площадках «Веселкино» и «Карамелька» в ТРЦ Galaxy нашли не только нарушения правил пожарной безопасности, но и санитарных норм. Более того — прокуратура в принципе против размещения этих объектов в данном месте. Это одно из требований ведомства в судебном иске к собственникам площадок, сообщили в прокуратуре altapress.ru.

Почему закрыли детские зоны в ТРЦ Galaxy?

В ходе тотальных проверок алтайских ТРЦ в апреле 2018 года собственника Galaxy уже штрафовали. Часть нарушений в торговом центре устранили. «Но не все», — говорят в прокуратуре.

Игровые детские комплексы в ТРЦ Galaxy опасны для жизни и здоровья детей уже потому, что располагаются выше второго этажа, рассказал altapress.ru прокурор Железнодорожного района Барнаула Андрей Соколовский. Размещать так высоко детские площадки запрещено по закону, потому что в случае возникновения пожара оттуда будет очень сложно эвакуироваться, заявил представитель ведомства.

Андрей Соколовский,

прокурор Железнодорожного района Барнаула:

Представьте, что родители, которые оставили там детей и ушли за покупками, в случае пожара должны будут бежать не вниз, к выходу, а наверх, в эти комплексы. В это время сотрудники «Веселкино» и «Карамельки», эти девушки-администраторы, должны будут лезть в лабиринты и подниматься по веревочным лестницам, чтобы спасти ребятишек. При этом они должны будут вооружиться ножами, чтобы в случае чего, разрезать веревки — так мне рассказывал собственник. Вы верите в то, что они проявят такой героизм?

Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать собственника ТРЦ Galaxy устранить все нарушения, запретить размещение детских игровых зон на третьем этаже и закрыть торговый центр до выполнения всех предписаний. Суд решил приостановить деятельность только «Веселкино» и «Карамельки».

В прокуратуре отмечают, что размещение детских комплексов на третьем этаже ТРЦ не было предусмотрено по проекту. Правоохранители намерены добиться того, чтобы их вообще убрали оттуда.

Почему закрыли «ГЕОмаркет»?

Как altapress.ru рассказала помощник прокурора Октябрьского района Елена Климова, при проверке в «ГЕОмаркете» нашли нарушения, которые собственники не устранили даже после получения предписания в апреле.

«Наша проверка совместно с МЧС и пожарной лабораторией показала, что нарушения устранили лишь частично. Те, что остались, по данным экспертов, относятся к категории опасных. Мы требуем устранить все нарушения. Только после этого ТЦ сможет продолжить работу»,

Весной 2018 года, после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», в Алтайском крае начались тотальные проверки всех торговых центров и других объектов, которые массово посещают люди. Часть барнаульских ТРЦ закрывали из-за нарушений правил пожарной безопасности. По этой же причине до сих пор остается закрытым Дворец зрелищ и спорта.