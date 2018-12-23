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Судебные приставы закрыли ТЦ «ГЕОмаркет» в Барнауле

22 декабря работники ТЦ «ГЕОмаркет» не смогли попасть в свои магазины. Помещения опечатали по решению судебных приставов. Как сообщают источники сайта altapress.ru, собственникам здания было предписано устранить ряд нарушений пожарной безопасности, но они не уложились в срок.

ТЦ "ГЕОмаркет".
ТЦ "ГЕОмаркет".
wikimapia.org

ТЦ «ГЕОмаркет» расположен на пр. Ленина (Поток). Торгово-офисные площади занимают три этажа. На первом расположен продуктовый магазин «Холидей», на втором и третьем — мебельная галерея, большой игровой центр и офисы.

Управляющая «ГЕОмаркетом» отметила, что на данный момент находится в отпуске и не владеет официальной информацией о ситуации с коммерческими площадями: «Руководитель сказал, что в понедельник все должны выйти на работу. Будет обычный рабочий день».

Источники сообщают, что работа торгового центра возобновится только после устранения замечаний.

Накануне в Барнауле приостановили работу двух игровых площадок «Веселкино» и «Карамелька» в ТРЦ «Галактика». Нарушения в их эксплуатации были выявлены еще весной. С частью из них собственники не согласились, за что и были закрыты. При этом о закрытии всего ТРЦ речь пока не идет.

Весной 2018 года, после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», часть барнаульских торговых центров закрывали из-за нарушений правил пожарной безопасности.

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