Невеселкино: в прокуратуре рассказали, почему закрыли детские площадки в ТРЦ «Галактика»

Прокурор Железнодорожного района Барнаула Андрей Соколовский пояснил «Политсибру», что связано это с нарушением требований санитарных норм и пожарной безопасности.
По его словам, такие игровые зоны в торговых комплексах не должны располагаться выше второго этажа. Так как в случае пожара, в здании будет проблематично проводить спасательную операцию.
Также среди нарушений называются размещение предметов на путях эвакуации, организация складов, не предусмотренных проектом.
При этом о закрытии всего ТРЦ речь пока не идет.