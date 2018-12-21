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Невеселкино: в прокуратуре рассказали, почему закрыли детские площадки в ТРЦ «Галактика»

Как уже сообщал altapress.ru, 20 декабря в барнаульском торговом центре «Галактика» были закрыты две детские площадки — «Веселкино» и «Карамелька». Как выяснилось, нарушения в их эксплуатации были выявлены еще весной. С частью из них собственники не согласились, за что и были закрыты.

Дети. Игрушки. Детский сад.
Дети. Игрушки. Детский сад.
СС0.

Прокурор Железнодорожного района Барнаула Андрей Соколовский пояснил «Политсибру», что связано это с нарушением требований санитарных норм и пожарной безопасности.

По его словам, такие игровые зоны в торговых комплексах не должны располагаться выше второго этажа. Так как в случае пожара, в здании будет проблематично проводить спасательную операцию.

Также среди нарушений называются размещение предметов на путях эвакуации, организация складов, не предусмотренных проектом.

При этом о закрытии всего ТРЦ речь пока не идет.

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