Прокуратура закрыла две игровые зоны в барнаульском ТРЦ Galaxy

В ТРЦ Galaxy по предписанию прокуратуры закрыли игровые зоны «Веселкино» и «Карамелька», пишут «Вести Алтай».

По предварительной информации, игровые зоны закрыли из-за невыполнения норм пожарной безопасности. Известно, что «Веселкино» и «Карамелька» не будут работать все новогодние каникулы.

Первый суд пройдет в январе после выходных дней.

В администрации «Веселкино» сообщили, что за время работы (с 31 декабря 2017 года) к ним не было вопросов со стороны надзорных и контролирующих органов.

«Однако 20 декабря 2018 года с формулировкой „может возникнуть угроза безопасности жизни и здоровью людей“ город развлечений „Веселкино“ закрыт по решению надзорных органов», — отмечают в администрации города развлечений.

Также представители «Веселкино» уточнили altapress.ru, что в прокуратуре не объяснили суть претензий и конкретных нарушений. Якобы в устной беседе представители надзорного ведомства заявили, что проблема в том, что комплекс находится выше второго этажа и это может создать проблемы в случае ликвидации возможного ЧП.

Комплексом «Веселкино» управляет ИП Гордейчик.

Напомним, в конце марта в торговых центрах Алтайского края начали проводить дополнительные проверки. Это было связано с трагедией в Кемерове, где в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибли десятки людей, в том числе дети. В некоторых ТРЦ региона нашли серьезные нарушения.