Экспертиза: в парке «Изумрудном» вырублены более 700 деревьев, арендатор расторг договор

Компания «Лидер» расторгла с минимущества края договор аренды участка под парком «Изумрудный». Эту информацию подтвердил директор компании Владимир Фишер. Тем временем altapress.ru стали известны результаты экспертизы объема вырубки в парке с марта 2017 года, согласно которым парк лишился более 700 деревьев.

Договор расторгнут

Сведения о том, что компания «Лидер» c 30 октября расторгла договор аренды участка, на котором расположен парк «Изумрудный», опубликовало агентство «Банкфакс» со ссылкой на ответ минимущества края.

Владимир Фишер подтвердил эту информацию altapress.ru. Но не стал ее комментировать, сказав, что это вопрос к учредителю компании.

Ранее минимущество само обратилось в арбитражный суд и потребовало расторгнуть договор аренды. Ведомство полагало, что «Лидер» недобросовестно исполнял обязательства по сохранению участка в надлежащем виде. Рассмотрение этого дела не завершено, но, очевидно, теперь в нем нет смысла.

Вырубили более 700 деревьев

Между тем, до недавнего времени не было достоверно известно, к каким результатам привела работа компании в парке с марта 2017 года.

В распоряжении редакции оказалась копия экспертизы, проведенной лабораторией экологии и охраны природы Пермского государственного национального исследовательского университета. Завлабораторией Дмитрий Андреев провел исследования дистанционно по материалам космической съемки.

Схема расположения вырубленных деревьев в парке «Изумрудный», выполненная лабораторией экологии и охраны природы Пермского университета. Altapress.ru

Согласно заключению эксперта, основная часть деревьев на этой территории была вырублена в период с 31 марта по 9 октября 2017 года. Всего вырублено как минимум 722 дерева, в том числе:

с 31 марта 2017 года по 14 июня 2017 года — 192 дерева;

с 14 июня 2017 года по 9 октября 2017 года — 530 деревьев.

Для сравнения: в 2015 году предыдущий арендатор «Изумрудного» «Парк культуры и отдыха Октябрьский» получил в мэрии разрешение на точечную вырубку чуть более 100 старых деревьев, нуждавшихся в сносе. И в этой компании пояснили altapress.ru, что тогда же их и вырубили.

По данным источника, близкого к следствию (об уголовное деле — см. ниже), компании «Лидер» выдали разрешение на вырубку всего 106 деревьев. Напомним, что ее руководство утверждало, что ведет санитарные рубки в парке.

Парк «Изумрудный» в конце сентября 2017 года. Олег Богданов

Вместо реконструкции уголовное дело

Между тем, компания «Лидер» успела заказать проект реконструкции парка. Его разработали и презентовали. И автор проекта пообещал, что обновленный парк будет зеленее прежнего.

Но до реализации дело так и не дошло. Владимир Фишер утверждал, что компании просто не дают работать в парке.

Однако еще осенью 2017 году по факту вырубки было возбуждено уголовное дело, расследование которого, по данным altapress.ru, продолжается. Следствие осенью уже 2018 года приходило в парк и считало пеньки, чтобы выяснить, сколько именно деревьев вырубил новый арендатор.