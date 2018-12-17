Сторож, брат силовика: что известно о возможном новом председателе арбитража Алтайского края

Как уже сообщал altapress.ru, 26 декабря Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) рассмотрит заявление зампредседателя арбитража Омской области Бориса Долгалева о рекомендации его на должность председателя Арбитражного суда Алтайского края. Омские СМИ отмечают, что у него хорошие шансы занять этот пост. У кандидата довольно любопытная биография: например, он брат экс-главы алтайского Следкома Евгения Долгалева, а карьеру начинал сторожем. Что еще известно о претенденте?

Конкурс на должность председателя Арбитражного суда Алтайского края объявили 10 сентября в «Российской газете». Это произошло за месяц до того, как прежний председатель арбитража Виктор Огай ушел в отставку по возрасту.

И вот выяснилось, что в повестке заседания ВККС на 26 декабря стоит рассмотрение заявления Бориса Долгалева о рекомендации на должность председателя. Рассмотрение предварительно назначено на 15−30 по Москве.

Что известно о Борисе Долгалеве?

Родился 9 августа 1972 года в Омске ( то есть ему 46 лет).

то есть ему 46 лет). Омские СМИ утверждают, что он младший брат Евгения Долгалева , руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю в 2012—2018 годах. Сейчас он занимает аналогичную должность в Хабаровском крае.

руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю в 2012—2018 годах. Сейчас он занимает аналогичную должность в Хабаровском крае. В 1990—1995 годах работал на разных должностях омского завода «Автоматика» ( транспортировщик , контролер КПП , рабочий зеленого строительства).

транспортировщик контролер КПП рабочий зеленого строительства). В 1991—1992 годах отслужил в армии.

В 1995—1997 годах ( видимо , во время учебы) работал в Сбербанке сторожем , дежурным поста , охранником отделения.

видимо во время учебы) работал в Сбербанке сторожем дежурным поста охранником отделения. Высшее юридическое образование получил в 1998 году в Омском госуниверситете.

В 1997—2010 годах работал в прокуратуре: пришел следователем одного из округов Омска и дослужился до начальника отдела по делам несовершеннолетних и молодежи прокуратуры области.

С 2010 года в Арбитражном суде Омской области: сначала был судьей , а с октября 2011 года стал заместителем председателя суда. Около полугода ( во время «пересменки» председателей арбитража) исполнял обязанности председателя суда.

В 2017 году его задекларированный доход составил 4,68 млн рублей. У него три квартиры и Volkswagen Touareg. У его супруги кроме квартиры в пользовании ничего нет.

Ответил на все вопросы

У Бориса Долгалева хорошие шансы занять пост председателя арбитража Алтайского края: год назад он уже ответил на все неприятные вопросы ВККС, а полгода назад президент утвердил его полномочия зампредседателя суда в Омске.

Рекомендацию от Высшей квалификационной коллегии на еще один срок работы зампредседателя арбитража Омской области получил 23 ноября 2017 года. На заседании коллегии прозвучало, что на него есть жалобы от двух омских судей. В итоге ему пришлось давать пояснения в опровержение их доводов, что он с успехом сделал.

Кроме того, на коллегии обсудили вопрос, что претендент и его брат (возможно, это не Евгений Долгалев) привлекались к административной ответственности. Штрафы при этом были уплачены. Но этот факт, по мнению ВККС, не является основанием для отказа в рекомендации.

Когда назначат председателя

Ранее в арбитражном суде altapress.ru пояснили, что процедура назначения председателя довольно длительная и может занять полгода.

Конкурс проходит в несколько этапов. После завершения приема документов кандидаты проходят проверку на их соответствие требованиям. Решение принимает Высшая квалификационная коллегия судей, свои рекомендации будет давать и Верховный суд.

После этого документы направят президенту, который уже и примет решение. Председатель арбитражного суда назначается его указом.

Сейчас обязанности председателя исполняет Максим Кулик. По данным издания «Новый Омск», он также подавал заявление на вакантную должность, но его кандидатуру не утвердили.